Футбольна аномалія Еквадору: як злиденний Есмеральдас став фабрикою зірок збірної

Стати зіркою футболу в Еквадорі та Німеччині ніколи не було рівнозначною задачею.

Автор переможного голу у ворота Бундестім (2:1) Гонсало Плата виріс без батька у сім'ї з чотирма братами й сестрами. Їм не вистачало ні їжі, ні взуття, ні ліків.

Вже в 5 років малий просто пішов з дому, але не куди-небудь, а до найближчого футбольного клубу, де тренер зглянувся на нещасну, обідрану дитину, і дав їй м'яча. Те, що було далі, змінило життя Плати, бо вже наступного дня тренер переконав матір не карати непослуха, а довіритися його дару.

В Еквадорі 21% населення живе за межею бідності, і часто футбол – єдиний шанс вирватися.

Надто – якщо ти зі штату Есмеральдас.

Ось він, на мапі.

Wikipedia

Легенда гласить, що в 16-му столітті тут розбився корабель, що перевозив африканських рабів до Панами. На той момент берег Есмеральдаса був диким, і в лісах жили одні індіанці. Раби-втікачі знайшли з ними спільну мову, і поселилися поруч. З цього й почалася дивна спортивна аномалія.

Уявіть собі, в Есмеральдасі проживає лише 3% населення Еквадору, проте цей штат є малою батьківщиною 10 із 26 гравців, які потрапили до заявки національної команди на чемпіонат світу 2026.

Переможець ЛЧ Вілліан Пачо, чемпіон Англії П'єро Інкап'є, фулбек Мілана Первіс Еступіньян, вінгер Сандерленда Нільсон Ангуло, рекордсмен збірної Еннер Валенсія – усі звідти.

І так воно було завжди. На ЧС-2002 Есмеральдас представляли 8 гравців, на ЧС-2014 – 9, на ЧС-2022 – 10.

Так само штат домінує і у внутрішньому чемпіонаті Еквадору з футболу, де його представляють аж 119 гравців. Для контексту, найбільший мегаполіс країни Гуаякіль дав лізі 92 виконавців.

У самому Есмеральдасі нема жодного пристойного футбольного клубу, бо їхні містечка Сан-Матео-де-лас-Есмеральдас, Кінінде, Сан-Лоренцо, Елой Альфаро банально занадто злиденні й віддалені. Туди доїхати – цілий квест! Але щоразу, коли ми уявляємо еквадорського спортсмена – темношкірого, невтомного, м'язистого спринтера – ми малюємо в голові жителя Есмеральдаса.

Із 18 млн населення Еквадору лише 7% – це темношкірі, тоді як на цій богом забутій околиці – їх понад 50% від 600 тисяч.

elestelar.net

Нащадки рабів, яким допомогла сама доля. І сьогодні вони, а не прапраправнуки іспанських колонізаторів, визначають футбольну історію країни, де опинилися, по суті, випадково.