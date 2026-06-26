Тренер збірної США покинув післяматчеву пресконференцію після поразки від Туреччини на ЧС-2026

Тренер національної збірної США Маурісіо Почеттіно покинув післяматчеву пресконференцію після поразки від Туреччини у третьому турі чемпіонату світу 2026 року, звернувши увагу, що його команда посіла перше місце в групі D.

Про це повідомляє The Athletic.

"Не може бути так, щоб Туреччина святкувала три очки, Австралія – вихід з групи, Парагвай – вихід з групи… а ви навіть не привітали нас із перемогою в групі – це трохи сумно. Я мушу нагадати всім, що ми виграли групу, вибачте, хлопці, але ми виграли", – сказав аргентинський фахівець, після чого встав і вийшов з кімнати.

За якийсь час до інциденту Почеттіно заявив, що був спантеличений питаннями журналістів.

"Я щасливий, хоча, можливо, це й не видно, бо ваші запитання трохи дивні. Але я щасливий, гравці щасливі, бо ми на першому місці. Я трохи збентежений – можливо, склалося таке враження, ніби ми сьогодні ввечері їдемо додому, а Туреччина залишається на чемпіонаті світу, чи не так?".

Нагадаємо, що турецька команда у гольовій перестрілці обіграла "смугасто-зіркових" з рахунком 3:2. Вирішальний гол забив Каан Айхан у компенсований арбітром до другого тайму час.

Американці, попри поразку, усе одно потрапили до плейоф цьогорічної світової першості з першого місця в групі D, а Туреччина, всупереч здобутій звитязі, опинилася поза бортом змагань, посівши четверте місце.