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Клопп розкрив причини сенсаційної поразки Німеччини від Еквадору у третьому турі ЧС-2026

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 14:27
Клопп розкрив причини сенсаційної поразки Німеччини від Еквадору у третьому турі ЧС-2026
Юрген Клопп
Ред Булл

Колишній наставник Ліверпуля та керівник глобального футбольного напрямку Ред Булл Юрген Клопп розкритикував гру національної збірної Німеччини у матчі третього туру чемпіонату світу-2026 проти Еквадору, зазначивши, що у підготовці до поєдинку були допущені помилки в стратегічному плануванні.

Його слова передає Bild.

"На цьому полі ми обрали неправильні тактичні засоби, грали неправильний футбол проти агресивного суперника. З 12-ї хвилини у нас не було глибини в грі, і ми захищалися глибоким блоком, ніби хотіли це якось випробувати.

Сьогодні було так багато речей, які не вийшли. Не виглядало так, ніби ми просто пройдемо наступні раунди без особливих зусиль".

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому результату "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

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Юрген Клопп

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