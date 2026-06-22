Не визначили сильнішого: Уругвай та Кабо-Верде розписали бойову нічию в другому турі ЧС-2026

Збірна Уругваю розписала бойову нічию з Кабо-Верде в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Рахунок у поєдинку на 21-й хвилині відкрили дебютанти: кабовердець Кевін Леніні ефектним ударом зі штрафного з далекої відстані поцілив у нижній кут воріт. Так Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного.

Уругвайці змогли відповісти наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Максиміліано Араухо вдало зіграв на добиванні, а вже в компенсований арбітром час він же асистував Агустіну Каноббіо, який вивів уругвайців уперед – 2:1.

У другому таймі тренерський штаб Кабо-Верде освіжив гру замінами, що дало результат. Еліо Варела, який з'явився на полі на 58-й хвилині, уже за три хвилини зрівняв рахунок крученим ударом з-за меж карного майданчика.

На 68-й хвилині збірна Уругваю знову забила, проте після перегляду системи VAR головний арбітр Еспен Ескос скасував гол через положення поза грою. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група H, 2-й тур, 22 червня

Уругвай – Кабо-Верде 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 21 Леніні, 1:1 – 44 Араухо, 2:1 – 45+6 Каноббіо, 2:2 – 61 Варела

Нагадаємо, в іншому матчі групи збірна Іспанії розгромила Саудівську Аравію.

Як відомо, у 1-му турі Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією (1:1), а збірна Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки у Іспанії, завершивши матч із рахунком 0:0.

У заключному, 3-му турі, групового етапу Уругвай зіграє з Іспанією, а Кабо-Верде – із Саудівською Аравією, обидві зустрічі відбудуться 27 червня.