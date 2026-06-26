Я тут третя зайва: дівчина Мудрика кумедно показала, як чемпіонат світу змінив їхні романтичні вечори
Поки футбольні вболівальники по всьому світу не відриваються від трансляцій матчів чемпіонату світу-2026, схоже, турнір неабияк вплинув і на особисте життя Михайла Мудрика.
Його дівчина Джордін Джонс опублікувала в Instagram кумедне відео, яке швидко привернуло увагу підписників. На ролику модель, імовірно, щось захоплено розповідає українському футболісту, тоді як до її лоба прикладений телефон із трансляцією одного з матчів мундіалю.
Таким чином вона жартома натякнула, що зараз головним суперником у боротьбі за увагу Мудрика став саме футбол.
"Я тут третя зайва", – з гумором підписала відео Джонс.
Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Париж.
Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелес до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.
Раніше повідомлялося, що Михайло розсмішив фанатів кумедною суперечкою із дівчиною через десерт.