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Бойова нічия: Бельгія не змогла переграти Єгипет на ЧС-2026

Олександр Булава — 16 червня 2026, 00:00
Бойова нічия: Бельгія не змогла переграти Єгипет на ЧС-2026
Getty Images

Збірні Бельгії та Єгипту зіграли внічию у матчі 1 туру групи G у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Бельгія розпочала матч першим номером, контролюючи м'яч, проте майже не створюючи моментів. На 19-й хвилині Єгипет використав чи не першу свою нагоду: півзахисник Аль-Ахлі Емам Ашур отримав м'яч перед штрафним майданчиком суперника та потужно пробив низом у кут воріт Куртуа.

Бельгійці додали після перерви, створивши кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 53-й хвилині Кевін Де Брюйне зі штрафного влучив у стійку. Натомість Єгипет відповідав гострими контратаками.

На 66-й хвилині Руді Гарсія випустив на поле нападника Наполі Ромелу Лукаку, який одразу створив тиск у штрафному суперника, що призвів до автоголу Мохамеда Хані.

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Після забитого м’яча Бельгія додала в атаках і створила ще декілька моментів, але свої шанси не використали Мехеле та Лукаку. У підсумку фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група G, 1-й тур, 15 червня

Бельгія – Єгипет 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Ашур, 1:1 – 66 Хані (автогол)

Standings provided by Sofascore
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Нагадаємо, напередодні Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1 туру групи H у межах чемпіонату світу, розписавши нічию 0:0

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