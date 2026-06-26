Сенсація від Еквадору, нічия Японії та безнадійна звитяга Туреччини: підсумки 15-го дня ЧС-2026

П'ятнадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу подарував сенсаційну поразку Німеччини від Еквадору, Елой Ром не врятував Кюрасао від фіаско проти Кот-д'Івуару, а Японія розписала нічию зі Швецією. Тоді як Туніс програв Нідерландам. У матчах квартету D Австралія та Парагвай не визначили переможця зустрічі, а Туреччина здобула вольову перемогу над США.

Результати 15-го ігрового дня ЧС-2026

Четвер, 25 червня

П'ятниця, 26 червня

Еквадор – Німеччина: несподіване падіння "Бундестім"

Вже у першому матчі ігрового дня сталася чергова несподіванка на ЧС-2026. Німеччина зазнала дебютної поразки на поточному Мундіалі. До цього "Бундестім" знищив Кюрасао (7:1) та переміг Кот-д'Івуар (2:1).

Хоча саме підопічні Нагельсманна першими розмочили нулі на табло. Вже на 2-й хвилині зробив це Сане із передачі Вітца.

Однак радість німців була недовгою. Вже через шість хвилин рахунок був рівний 1:1. Еквадорці затиснули суперника на їх частині поля, не давши вибігти у стрімку контратаку. Перехоплення майже у центрі поля закінчилося результативним ударом з-за меж штрафного майданчика від Ангуло. Ноєр не потягнувся до удару у дальній нижній кут своїх володінь.

Еквадор – Німеччина на ЧС-2026 Getty Images

Якщо у першому тайму переважали німці, то у другій половині зустрічі кращими були господарі.

На старті другої 45-хвилинки Гаверц після проникаючої передачі Нмечі впав у штрафному майданчику Еквадору. Арбітриня без вагань вказала на пенальті. Але 11-метровий був скасований після перегляду повтору. Судді угледіли перед цим падінням фол у центрі поля.

У середині тайму еквадорцям вдалося вперше у цьому поєдинку повести у рахунку 2:1. Розіграш кутового став результативним. Родрігес скинув м'яч головою на ближній стійці на Плату, Гонсало потрібно було лише вдало підставити ногу, що йому у підсумку вдалося. М'яч влетів від поперечину, а Ножр проти такого розстірлу впритул був безсилим.

До фінального свистка рахунок вже не змінився. Щоправда, навіть така сенсаційна звитяга Еквадору, який вперше переміг "Бундестім", не дозволила цій збірній вийти на друге місце квартету Е – 3-тє місце (4 очки), а її переможницею стала Німеччина (6 балів).

Відеоогляд матчу Еквадор – Німеччина

Команда Нагельсманна ще до цього останнього туру гарантувала собі місце у плейоф турніру, де в 1/16 фіналу протистоятиме третьому місцю груп A/B/C/D/F. Еквадор також вийшов до наступної стадії змагань завдяки рейтингу команд, які посідають треті позиції у своїх групах.

Найкращим гравцем матчу став Нільсон Ангуло, який став автором першого голу Еквадору у ворота німецького суперника.

Кюрасао – Кот-д'Івуар: дива не сталося

У паралельному поєдинку групи Е Кюрасао протистояло Кот-д'Івуару. Матч на стадіоні Ліонкольн Файненшел Філд у Філадельфії закінчився перемогою африканської збірної, яка вийшла уперед вже у стартовій десятихвилинці. Нападник іспанського Вільярреала Ніколя Пеле після передачі Діоманде, який відібрав м'яч біля штрафного майданчика суперника, відкрив рахунок у грі.

Цей м'яч став першим та останнім у перші 45 хвилин протистояння.

Наступного голу довелося чекати аж до 64-ї хвилини, коли Пепе оформив дубль.

Кюрасао – Кот-д'Івуар: відеоогляд гри

Кот-д'Івуар завдяки впевненій перемозі вийшов до плейоф із другої позиції групи Е, набравши 6 балів. Ця африканська збірна вперше у своїй історії пробилася до наступної стадії турніру. Івуарійці грають на своєму четвертому чемпіонаті світу, але раніше жодного разу не долали груповий етап. Кюрасао з 1 очком завершило свій шлях на ЧС-2026.

В 1/16 фіналу футболісти Кот-д'Івуару зіграють проти команди, яка фінішує другою у квартеті I. Наразі цю позицію посідає Норвегія.

Нагороду найкращого гравця матчу очікувано отримав Ніколя Пепе, який став автором дублю у ворота "Блакитної хвилі".

Nicolas Pépé takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/6D0AmfcWzr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Таблиця1

Японія – Швеція: мирова у напруженому матчі

У наступному поєдинку ігрового дня Мундіалю Японія та Швеція не визначили тріумфатора.

Доволі рівна боротьба закінчилася нулями на табло у першому таймі. Натомість у другій 45-хвилинці команди обмінялися результативними ударами. На 56-й хвилині Доан однією передачею розрізав увесь захист шведів та вивів на удар Маеда. Форвард шотландського Селтіка під опікую зумів переграти голкіпера Віделля Зеттерстрема – 1:0.

Японія – Швеція Getty Images

Вже через 6 хвилин підопічні Грема Поттера повернулися у гру завдяки голу Еланги – 1:1.

Хоч у другій 45-хвилинці шведи створили більше моментів, але вдруге засмутити японського воротаря не вдалося. Мирова у заключному третьому турі групового етапу.

Японія – Швеція: відеоогляд матчу

Ентоні Еланга був визнаний найкращим футболістом поєдинку Японія – Швеція.

Японія (5 балів) пробилася до наступного раунду завдяки другому підсумковому місцю у квартеті F, тоді як Швеція (4 очки) вийшла до 1/16 фіналу за рейтингом команд, які посядуть треті позиції у своїх групах.

Туніс – Нідерланди: впевнена звитяга "помаранчевих"

Вже у першому таймі "летючі голландці" гарантували собі комфортну перевагу у два голи. Станом на 7-му хвилину рахунок у матчі був 2:0 на користь гостей. У першому взятті воріт не обійшлося без допомоги суперника. Скірі прикро зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Дюмфріаса. Ще через 5 хвилин Броббі подвоїв перевагу "помаранчевих" із передачі головою від Ван Дейка.

Лише по перерві господарі спромоглися скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Мастурі – 1:2.

Однак вже через 8 хвилин Нідерланди знову збільшили свою перевагу до двох результативних ударів. Рахунок на табло 1:3, який став підсумковим у матчі, зробив ван Геке. Захисник Брайтона найкраще зіграв головою на другому поверсі після подачі з кутового. На шляху до сітки воріт м'яч ще й головою зачепив гравець Тунісу, але це не завадило круглому опинитися у володіннях Дамена.

Відеоогляд поєдинку Туніс – Нідерланди

Команда Рональда Кумана виграла квартет F, набравши у трьох турах 7 балів. Туніс ж закінчив груповий етап без жодного набраного пункту та поїхав додому.

Нідерланди та Японія у плейоф зіграють проти представників групи С Марокко та Бразилії відповідно.

Найкращим гравцем матчу став автор другого голу збірної Нідерландів у цьому поєдинку, Браян Броббі.

The fans have spoken – Brian Brobbey is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/CXoMhj3ktG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Відзначимо, що "помаранчеві" продовжили свою серію на ЧС. Нідерландці вже не знають гіркого смаку поразки у 15 матчах поспіль на Мундіалях, що є абсолютним рекордом цього турніру.

Парагвай – Австралія: нульова мирова

О 05:00 стартували два заключні матчі квартету D, в одному з яких Парагвай зустрічався з Австралією.

Хоч обидва колективи створювали моменти, але конвертувати бодай один епізод у гол не вдалося. Нульова нічия.

Слід відзначити, що ближчими до забитого голу були австралійці, які завдали 12 ударів у сторону воріт суперника (5 із яких були у площину володінь Гілла).

Команди поділили очки. Австралія з 4 балами фінішувала другою у групі та вийшла до плейоф, тоді як Парагвай також набрав 4 пункти, але посів третю сходинку. Наразі підопічні Густаво Альфаро йдуть четвертими у рейтингу команд, які фінішували третіми у своїх групах.

В 1-16 фіналу Австралія протистоятиме другому місцю групи G.

Туреччина – США: перемога, яка не мала турнірного значення

В іншому поєдинку Туреччина зіграла проти США. Цей матч, на відміну від паралельної гри, подарував уболівальникам голи. Вже у першому таймі рахунок на табло був 2:1 на користь турецької команди. До 10-ї хвилини колективи обмінялися м'ячами. На 3-й хвилині нулі на табло розмочив Трасті, а на 10-й Гюлер забив перший гол збірної Туреччини на поточному Мундіалі.

Ще до перерви господарі повели у рахунку. Кокджу результативно завершив розкішну атаку своєї команди – 2:1. Маурісіо Почеттіно знайшов правильні слова, які перетворилися у швидше взяття воріт від США на початку другого тайму. На 49-й хвилині Берхалтеру вдався хороший удар поблизу штрафного майданчика після невпевненої гри турків біля власних воріт – 2:2.

Аж на 90+8 хвилині команді Вінченцо Монтелли вдалося гучно грюкнути дверима на прощання – вольова перемога 3:2. Автором переможного голу став Айхан.

США із 6 балами виграли групу D, а Туреччина з 3 очками покинула ЧС-2026. Американці у плейоф зустрінуться з третім місцем груп B/E/F/I/J.

Які матчі ЧС-2026 чекають далі на уболівальників?

26 червня футбольні фани побачать два протистояння у групі I, де Норвегія у центральному матчі зіграє з Францією (о 22:00 за київським часом), а Сенегал зустрінеться з Іраком (о 22:00).

У нічній програмі 16-го ігрового дня (27 червня) заплановані ще чотири поєдинки: Уругвай – Іспанія (о 03:00), Кабо-Верде – Саудівська Аравія (о 03:00), Нова Зеландія – Бельгія (о 06:00) та Єгипет – Іран (о 06:00). Це будуть битви у квартетах G та H.