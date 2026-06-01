Бельгія вдесятьох розписала нульову нічию з Іраном у другому турі ЧС-2026

Збірна Бельгії розписала нічию з Іраном у матчі другого туру в групі G на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 0:0.

Гра розпочалася жваво. Команда Руді Гарсії одразу пішла в атаку, щоправда, навіть перестаралися, оскільки Лукаку, отримав жовту картку вже на 3-й хвилині за грубу гру проти голкіпера іранців.

Бельгія продовжила тиснути на іранців, але підопічні Аміра Галеноя намагалися відповідати, що закінчилося голом на 25-й хвилині. При розіграші штрафного Теремі відзначився взяттям воріт, проте потім виявилося, що іранський гравець у положенні поза грою.

Бельгійці не почали чекати, коли закінчиться шок у "принців Персії" та пішли в атаку. У доданий час до першого тайму підопічні Руді Гарсії мали багато небезпечних моментів, але реалізувати їх не змогли.

На старті другої 45-хвилинки Галеной провів ротацію, замінивши Хардані на Джаханбахша. Іранці змусили пару разів Куртуа витягнутися у струнку. На 59-й хвилині бельгійці мали чудову нагоду, яку створили Де Брейне та Троссар, але рахунок змінити вони не змогли.

А на 66-й хвилині гра повністю перевернулася з ніг на голову. Нгой віддав вкрай невдалий пас на Куртуа, який перехопив Теремі. Центрбек бельгійців фолом збив з ніг опонента та залишив свою команду вдесятьох.

Руді Гарсія був змушений провести ряд замін. Поле покинув Лукаку, на його місце вийшов Теат. Іранці відчули можливість скористатися меншістю суперників та почали атакувати.

Бельгійці також почали тиснути на опонентів під завісу гри, Лукебакіо ледь не вклав м'яч у сітку воріт, але це все голами не завершилося.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група G, 2-й тур, 21 червня

Бельгія – Іран 0:0

Вилучення – Нгой (Бельгія, 66 хвилина)

Після цього поєдинку команда Руді Гарсії посіла друге місце у групі, а Іран піднявся на першу сходинку. Доля путівок у 1/16 фіналу світової першості вирішиться у третьому турі.

Нагадаємо, що раніше Іспанія оформила розгром 4:0 у матчі із Саудівською Аравією. Окрім Оярсабаля та Ямала, відзначився автоголом Тамбакті. Після цього поєдинку підопічні де ла Фуенте посіли перше місце у групі H, а саудити перебувають на третій позиції.