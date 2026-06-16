Парад змарнованих моментів: Уругвай розписав нічию з Саудівською Аравією на ЧС-2026

Збірна Саудівської Аравії не втримала мінімальну перемогу над Уругваєм у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок закінчився мировою 1:1.

Перший тайм не був багатим на результативні моменти, а дебютного голу у протистоянні довелося чекати 41 хвилину. М'яч у роздягальню забив захисник Аль-Насра Аль-Амрі.

У перерві Марсело Б'єлсі вдалося знайти потрібні слова, які допомогли його команді прокинутися. Друга половина зустрічі була зовсім іншою у виконанні уругвайців, які тотально домінували на футбольному полі "Hard Rock Stadium".

Активність гостей втілилася у довгоочікуваний гол в останні 10 хвилин основного часу матчу. На 80-й хвилині Араухо повернув Уругвай у боротьбу та надію завоювати три бали у стартовому поєдинку Мундіалю.

Фінальний штурм уругвайців був шаленим. Гості майже не дозволяли м'ячу виходити зі штрафного майданчика опонента. То на висоті був саудівський голкіпер, то захисники ліквідували небезпеку, які просто грали на відбій.

Якби не старалися підопічні Б'єлси забити ще, однак свисток зафіксував другу поспіль мирову на поточному ЧС-2026 1:1.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 1-й тур, Група Н, 16 червня

Саудівська Аравія – Уругвай 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 41 Аль-Амрі, 1:1 – 80 Араухо

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Нагадаємо, що в іншому матчі поточної групи була зафіксована сенсація. Збірна Іспанії не змогла переграти та навіть забити Кабо-Верде (мирова 0:0). Головний наставник "Червоної фурії" Луїс де ла Фуенте прокоментував нічию на старті Мундіалю.

У другому турі Уругвай зіграє проти Кабо-Верде (22 червня о 01:00 за київським часом), а Саудівська Аравія протистоятиме Іспанії (21 червня о 19:00).