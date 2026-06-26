Норвегія – Франція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У п'ятницю, 26 червня, відбудеться матч третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Норвегії та Франції.

Гру на "Бостон Стедіум" (Фоксборо, США) судитиме англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Норвегія – Франція безпосередньо в цій новині.

Нагадаємо, що після двох турів обидві збірні набрали по шість очок і достроково гарантували собі вихід до плейоф. У стартовому турі Франція переграла Сенегал (3:1), а Норвегія розгромила Ірак (4:1). У другому матчі французи впевнено здолали Ірак (3:0), тоді як норвежці у результативному поєдинку обіграли Сенегал (3:2).

Очна зустріч визначить переможця групи I: Францію влаштовує нічия завдяки кращій різниці м'ячів, тоді як Норвегії для першого місця потрібна лише перемога.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає явним фаворитом матчу французів, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,59. Виграш "вікінгів" – 4,68.

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