Збірна Єгипту розгромила Нову Зеландію в матчі 2-го туру ЧС-2026

Збірна Єгипту розгромила Нову Зеландію в матчі другого туру в групі G на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Збірна Нової Зеландії активніше розпочала зустріч, і вже на 15-й хвилині Фінн Серман вивів команду вперед, замкнувши головою навіс Тіма Пейна з кутового.

Єгиптяни відповіли серією небезпечних випадів Омара Мармуша та Мохамеда Салаха, проте відігратися до перерви їм не вдалося.

Крім того, на 41-й хвилині керманич африканської збірної Хоссам Хассан був змушений провести заміну через травму Хамді Фатхі. На поле вийшов Рамі Рабіа.

У другому таймі збірна Єгипту перехопила ініціативу. На 58-й хвилині Мостафа Зіко відновив паритет, зблизька відправивши м'яч у сітку після передачі Мохамеда Хані.

За дев'ять хвилин Єгипет вийшов уперед – цього разу Зіко асистував Мохамеду Салаху, який точно пробив у нижній лівий кут воріт.

Пізніше Зіко та Мармуш залишили поле, поступившись місцем свіжим гравцям, серед яких з'явився Трезеге.

Саме він на 82-й хвилині поставив фінальну крапку в зустрічі, замкнувши головою навіс Салаха з кутового.

У компенсований час Нова Зеландія мала шанс скоротити відставання, проте воротар Мустафа Шобейр врятував ворота після удару Тайлера Біндона. Фінальний свисток зафіксував перемогу Єгипту – 3:1.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група G, 2-й тур, 22 червня

Нова Зеландія – Єгипет 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Сурман, 1:1 – 58 Зіко, 1:2 – 67 Салах, 1:3 – 82 Трезеге

Нагадаємо, в іншому матчі групи збірна Бельгії вдесятьох розписала нульову нічию з Іраном.

Як відомо, у першому турі бельгійці із єгиптянами розписали бойову нічию 1:1, а Нова Зеландія з Іраном – нічию 2:2.

У заключному, 3-му турі, групового етапу Уругвай зіграє з Іспанією, а Кабо-Верде – із Саудівською Аравією, обидві зустрічі відбудуться 27 червня.