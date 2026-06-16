Іран і Нова Зеландія не визначили переможця у лобовій дуелі на ЧС-2026

Збірна Ірану зіграла внічию з Новою Зеландією у першому для них матчі на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

Якщо перші декілька хвилин гри були за номінальними господарями, то далі ініціативу на полі перехопив суперник. Вже на 7-й хвилині Новій Зеландії вдалося швидко вийти уперед 0:1. Елайджа Генрі Джаст результативно замкнув скидання від Кріса Вуда, який є головною зіркою новозеландців.

У першому таймі у нападника англійського Ноттінгема йшла гра, хоча він не зміг записати своє прізвище у графу авторів результативних ударів у зустрічі.

Друга половина дуелі розпочиналася за схожим сценарієм. Декілька хвилин перевагою володіли іранці, але згодом її перехопив опонент. На 54-й хвилині знову зіграла зв'язка Вуд-Джаст. Перший асистував, а другий знову вивів "цілком білих" уперед 1:2.

Однак такий рахунок на табло "SoFi Stadium" довго не протримався. Вже через 11 хвилин іранські футболісти знову змогли відігратися – 2:2. Мохебі красиво головою замкнув передачу з флангу від автора першого голу команди Резаеяна.

Перед останньою 10-хвилинкою Таремі змарнував декілька непоганих моментів та був знятий із гри.

На фінальних хвилинах обидві національні команди намагалися вирвати перемогу, але свисток зафіксував бойову мирову.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий етап, Група G, 16 червня

Іран – Нова Зеландія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Джаст, 1:1 – 32 Резаеян, 1:2 – 54 Джаст, 2:2 – 64 Мохебі

Standings provided by Sofascore

В іншому матчі групи G Бельгія та Єгипет не змогли визначити сильнішого – нічия 1:1. Головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія прокоментував результат першої гри на поточному Мундіалі.

У наступному турі ЧС-2026 Іран зустрінеться з Бельгією (21 червня о 22:00 за київським часом), а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту (о 04:00).