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Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів

Денис Шаховець — 7 червня 2025, 15:10
УЄФА
Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів

З 11 по 29 червня в Словаччині відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2025 (U-21). Цей престижний турнір, що проводиться під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших молодіжних збірних континенту.

Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів, серед яких Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жиліна, Тренчин, Нітра та Пряшів.

Волею жереба збірна України потрапила до групи D, де побореться за вихід до плей-оф з командами Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро, і вболівальники покладають великі надії на амбітне покоління українських футболістів.

Груповий етап

Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.

Група A

  • 11 червня | 🕖 19:00 | Словаччина – Іспанія
  • 11 червня | 🕙 22:00 | Італія – Румунія
  • 14 червня | 🕖 19:00 | Іспанія – Румунія
  • 14 червня | 🕙 22:00 | Словаччина – Італія
  • 17 червня | 🕙 22:00 | Румунія – Словаччина
  • 17 червня | 🕙 22:00 | Іспанія – Італія

Група B

  • 12 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Англія
  • 12 червня | 🕙 22:00 | Німеччина – Словенія
  • 15 червня | 🕖 19:00 | Англія – Словенія
  • 15 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Німеччина
  • 18 червня | 🕙 22:00 | Словенія – Чехія
  • 18 червня | 🕙 22:00 | Англія – Німеччина

Група C

  • 11 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Франція
  • 11 червня | 🕙 22:00 | Польща – Грузія
  • 14 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Польща
  • 14 червня | 🕙 22:00 | Франція – Грузія
  • 17 червня | 🕖 19:00 | Грузія – Португалія
  • 17 червня | 🕖 19:00 | Франція – Польща

Група D

  • 12 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Україна – Данія
  • 12 червня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Нідерланди
  • 15 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Фінляндія – Україна
  • 15 червня | 🕙 22:00 | Нідерланди – Данія
  • 18 червня | 🕖 19:00 | Данія – Фінляндія
  • 18 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Нідерланди – Україна
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