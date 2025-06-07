Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів

З 11 по 29 червня в Словаччині відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2025 (U-21). Цей престижний турнір, що проводиться під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших молодіжних збірних континенту.

Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів, серед яких Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жиліна, Тренчин, Нітра та Пряшів.

Волею жереба збірна України потрапила до групи D, де побореться за вихід до плей-оф з командами Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро, і вболівальники покладають великі надії на амбітне покоління українських футболістів.

Груповий етап

Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.

Група A

11 червня | 🕖 19:00 | Словаччина – Іспанія

11 червня | 🕙 22:00 | Італія – Румунія

22:00 | Італія – Румунія 14 червня | 🕖 19:00 | Іспанія – Румунія

14 червня | 🕙 22:00 | Словаччина – Італія

17 червня | 🕙 22:00 | Румунія – Словаччина

17 червня | 🕙 22:00 | Іспанія – Італія

Група B

12 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Англія

12 червня | 🕙 22:00 | Німеччина – Словенія

15 червня | 🕖 19:00 | Англія – Словенія

15 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Німеччина

18 червня | 🕙 22:00 | Словенія – Чехія

18 червня | 🕙 22:00 | Англія – Німеччина

Група C

11 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Франція

11 червня | 🕙 22:00 | Польща – Грузія

14 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Польща

14 червня | 🕙 22:00 | Франція – Грузія

17 червня | 🕖 19:00 | Грузія – Португалія

17 червня | 🕖 19:00 | Франція – Польща

Група D