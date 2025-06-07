Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів
З 11 по 29 червня в Словаччині відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2025 (U-21). Цей престижний турнір, що проводиться під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших молодіжних збірних континенту.
Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів, серед яких Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жиліна, Тренчин, Нітра та Пряшів.
Волею жереба збірна України потрапила до групи D, де побореться за вихід до плей-оф з командами Данії, Нідерландів та Фінляндії.
Для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро, і вболівальники покладають великі надії на амбітне покоління українських футболістів.
Груповий етап
Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.
Група A
- 11 червня | 🕖 19:00 | Словаччина – Іспанія
- 11 червня | 🕙 22:00 | Італія – Румунія
- 14 червня | 🕖 19:00 | Іспанія – Румунія
- 14 червня | 🕙 22:00 | Словаччина – Італія
- 17 червня | 🕙 22:00 | Румунія – Словаччина
- 17 червня | 🕙 22:00 | Іспанія – Італія
Група B
- 12 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Англія
- 12 червня | 🕙 22:00 | Німеччина – Словенія
- 15 червня | 🕖 19:00 | Англія – Словенія
- 15 червня | 🕙 22:00 | Чехія – Німеччина
- 18 червня | 🕙 22:00 | Словенія – Чехія
- 18 червня | 🕙 22:00 | Англія – Німеччина
Група C
- 11 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Франція
- 11 червня | 🕙 22:00 | Польща – Грузія
- 14 червня | 🕙 22:00 | Португалія – Польща
- 14 червня | 🕙 22:00 | Франція – Грузія
- 17 червня | 🕖 19:00 | Грузія – Португалія
- 17 червня | 🕖 19:00 | Франція – Польща
Група D
- 12 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Україна – Данія
- 12 червня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Нідерланди
- 15 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Фінляндія – Україна
- 15 червня | 🕙 22:00 | Нідерланди – Данія
- 18 червня | 🕖 19:00 | Данія – Фінляндія
- 18 червня | 🕖 19:00 | трансляція | Нідерланди – Україна