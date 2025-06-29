Англія стала чемпіоном молодіжного Євро-2025

Сьогодні, 28 червня, відбувся фінальний матч молодіжного чемпіонату Європи 2025 року, в якому зустрічалися збірні Англії та Німеччини.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Англійці чудово розпочали вирішальну зустріч, відзначившись двічі ще у першому таймі. Команду вперед ще в дебюті зустрічі вивів Еліот, а вже за 20 хвилин Гатчінсон подвоїв перевагу.

Але Німеччина зуміла відігратися. Спершу команда зусиллями Вайпера скоротила відставання, а потім відновила паритет на 61 хвилині, забив Небель.

У підсумку основний час завершився з рахунком 2:2. А переможний гол на 92 хвилині зустрічі забив Роу після чудової передачі від Мортона. Це друга поспіль перемога Англії на молодіжному Євро і четверта загалом.

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

Фінал, 28 червня

Англія U-21 – Німеччина U-21 ОТ 3:2 (2:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 5 Еліот, 2:0 – 25 Гатчінсон, 2:1 – 45+1 Вайпер, 2:2 – 61 Небель, 3:2 – 92 Роу

Команди розпочинали шлях на турнірі ще на груповому етапі й тоді Німеччина виявилась сильнішою – 2:1 на користь "Бундестім". Згодом у плейоф команда "Трьох левів" перемогла Іспанію та кривдників України Нідерланди.

Підопічні ді Сальво в 1/4 фінали були сильнішими за Італію, а у півфіналі переграли Францію.

Нагадаємо, збірна України U-21 програла "помаранчевим" та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.