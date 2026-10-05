Нападник Жирони оголосив про завершення виступів за збірну України U-21

Нападник Жирони Олександр Пищур повідомив про завершення виступів за збірну України U-21 та подякував партнерам по команді.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

"Команда, не можу передати скільки у мене емоцій і хороших спогадів залишилося з вами, я завжди приїжджав і їхав зі збірною дуже щасливим тому хочу сказати кожному велике спасибі я не забуду ці моменти ніколи. Всіх обійняв міцно, ви для мене були справжньою родиною!", – написав Олександр.

21-річний Пищур через вікові обмеження не зможе виступати за молодіжну збірну в наступному відбірковому циклі.

В останньому матчі кваліфікації Євро-2027 проти Хорватії його гол приніс Україні перемогу. Водночас "синьо-жовті" не змогли здобути путівку на фінальний турнір.

Загалом за молодіжну збірну України Олександр Пищур провів 8 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.