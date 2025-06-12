Італія та Іспанія – перемогли, португальці і французи – розписали нічию: результати матчів Євро-2025
UEFA
12 червня відбулися перші матчі молодіжного Євро-2025 серед команд U-21.
У стартовому матчі турніру господарі, збірна Словаччини, нав’язали боротьбу Іспанії, втім – поступилися з рахунком 2:3.
Окрім цього, Італія з мінімальним рахунком перемогла Румунію, а поляки поступилися грузинам. Збірні Португалії та Франції сильнішого не виявили.
Чемпіонат Європи-2025 серед команд U-21
Груповий етап, 11 червня
Завтра відбудуться ще чотири матчі першого туру молодіжного Євро. Свій поєдинок зіграє і збірна України. Матч з данцями стартує о 19:00.
Раніше, головний тренер молодіжної збірної України поділився очікуваннями від Євро-2025.