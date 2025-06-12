Італія та Іспанія – перемогли, португальці і французи – розписали нічию: результати матчів Євро-2025

12 червня відбулися перші матчі молодіжного Євро-2025 серед команд U-21.

У стартовому матчі турніру господарі, збірна Словаччини, нав’язали боротьбу Іспанії, втім – поступилися з рахунком 2:3.

Окрім цього, Італія з мінімальним рахунком перемогла Румунію, а поляки поступилися грузинам. Збірні Португалії та Франції сильнішого не виявили.

Чемпіонат Європи-2025 серед команд U-21

Груповий етап, 11 червня

UEFA

Завтра відбудуться ще чотири матчі першого туру молодіжного Євро. Свій поєдинок зіграє і збірна України. Матч з данцями стартує о 19:00.

Раніше, головний тренер молодіжної збірної України поділився очікуваннями від Євро-2025.