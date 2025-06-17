Португалія та Франція визначили потенційного суперника збірної України на молодіжному Євро-2025

Сьогодні, 17 червня, на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 розпочався 3 тур групового етапу.

У групі С Португалія розгромила команду Грузії (4:0), а Франція розібралась із Польщею (4:1). Португальці завдяки кращій різниці забитих та пропущених зайняли перше місце у групі та стали потенційними суперниками молодіжної збірної України.

Україні для виходу у плейоф потрібно зберегти друге місце у матчі з Нідерландами. "Синьо-жовтих" влаштує нічия у грі, що відбудеться у середу, 18 червня, о 19:00.

Чемпіонат Європи – U21

3 тур, група С

17 червня

Грузія U21 – Португалія U21 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Піньєйро, 0:2 – 62 Кенда, 0:3 – 87 Гомеш, 0:4 – 90+5 Енріке Араужу

Франція U21 – Польща U21 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 18 Зезе, 2:0 – 19 Сіссе, 3:0 – 29 Сіссе, 3:1 – Мосор, 4:1 – 82 Аблін

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

22:00 Іспанія U21 – Італія U21

22:00 Румунія U21 – Словаччина U21

Нагадаємо, у другому турі команда Унаї Мельгоси обіграла Фінляндію 2:0.