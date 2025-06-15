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Англія не зуміла обіграти Словенію, Україна в меншості здолала Фінляндію на Євро-2025 U-21

Станіслав Лисак — 15 червня 2025, 21:14
Англія не зуміла обіграти Словенію, Україна в меншості здолала Фінляндію на Євро-2025 U-21

Сьогодні, 15 червня, відбулися два матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 серед команд U-21.

На старті ігрового дня збірна України здобула перемогу над Фінляндією. У вирішальному матчі проти Нідерландів зіграти не зможе Володимир Бражко, який заробив вилучення наприкінці поєдинку.

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Також Словенія втримала нічию зі збірною Англії, команди розписали нульову нічию.

Чемпіонат Європи-2025 серед команд U-21
2 тур, 15 червня, Група B

Англія – Словенія 0:0 (0:0)

Група D

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Ванат, 0:2 – 49 Брагару

Сьогодні відбудеться ще дві гри на чемпіонаті Європи-2025 серед гравців до 21 року:

22:00 Нідерланди – Данія

22:00. Чехія – Німеччина

У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

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