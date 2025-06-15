Євро-2025. Фінляндія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція
Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Фінляндії у 2 турі групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 червня, на футбольній арені Кошиці в однойменному місті в Словаччині, яка приймає турнір. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.
"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.
Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.