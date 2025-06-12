Фінляндія не втримала перемогу над Нідерландами, Німеччина розгромила Словенію на Євро-2025 U-21

Сьогодні, 12 червня, відбулися матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 серед команд U-21.

У стартовому матчі ігрового дня збірна України зазнала прикрої поразки від Данії. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

У іншому матчі групи D Фінляндія перемагала Нідерланди з рахунком 2:0, проте "помаранчеві" зуміли звести цю ситуацію в нічию.

У межах ігор квартету B Німеччина розгромила Словенію, а збірна Англії виявилася сильнішою за Чехію.

Чемпіонат Європи-2025 серед команд U-21

1 тур, 11 червня, Група B

Німеччина – Словенія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Вольтемаде, 2:0 – 42 Вольтемаде, 3:0 – 82 Вольтемаде (пен)

Чехія – Англія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Елліот, 0:2 – 48 Роу, 1:2 – 51 Філа, 1:3 – 76 Крессвелл

Група D

Україна – Данія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Волошин, 1:1 – 62 Бішофф, 2:1 – 78 Брагару, 2:2 – 81 Вік, 2:3 – 90 Осула

Фінляндія – Нідерланди 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Терхо, 2:0 – 28 Кескінен, 2:1 – 59 Валенте, 2:2 – 90+3 Поку

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.