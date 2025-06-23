Не дотягнули до пенальті вдев'ятьох: Німеччина перемогла Італію на шляху до півфіналу Євро-2025 U-21

Збірна Німеччина мінімально переграла Італію та стала останнім, четвертим, півфіналістом чемпіонату Європи серед гравців віком до 21 року.

Поєдинок завершився із рахунком 3:2 на користь "бундестім". Італійська вийшла вперед на початку другої половини, проте уже на 87-й хвилині поступалася з рахунком 2:1.

Окрім того "скуадра адзурра" залишалася в дев'ятьох після вилучення Ньйонто та Дзанотті. Коли німці готувалися святкувати вихід до півфіналу Джузеппе Амброзіно забив гол та перевів гру в овертайми.

Зустріч поступово доходила до серії пенальті, проте забитий м'яч Мерліна Реля зруйнував мрії італійців та вивів "бундестім" до півфіналу.

Чемпіонат Європи-2025 U-21

1/4 фіналу, 22 червня

Німеччина – Італія 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 18 Колеошо, 1:1 – 68 Вольтемаде, 2:1 – 87 Вайпер, 2:2 – 90+6 Амброзіно, 2:3 – 117 Рель

У півфіналі німецькі гравці зустрінуться з Францією, яка виявилася сильнішою за Данію у чвертьфіналі.

Нагадаємо, збірна Данії грала в одній групі з Україною та в першому турі здолала "жовто-синіх".

Також за вихід у фіналі поборються збірні Англії та Нідерландів, які виявилися сильнішими за Іспанію та Португалію відповідно.