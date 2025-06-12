Збірна України зазнала прикрої поразки від Данії на молодіжному Євро, двічі ведучи в рахунку по ходу матчу

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочала виступ на чемпіонаті Європи 2025 U-21.

В першому турі "синьо-жовті" програли команді Данії – зустріч, що відбулася на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов, завершилася з рахунком 3:2.

Команда Унаї Мельгоси доволі довго була попереду, відкривши рахунок в середині першого тайму: Очеретько прострілив у штрафний майданчик, Ванат зачепив м'яч, а Волошин у підкаті замкнув цей імпровізований пас від партнера по Динамо Київ.

На жаль, у другому таймі, а саме на 62-й хвилині Бішофф відновив паритет на табло. Далі обидва учасники протистояння провели низку замін, які дали результат.

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Так, за 12 хвилин до фінального свистка українська команда зусиллями Брагару знову повела у рахунку, однак данці доволі швидко зібралися, і вже через три хвилини Вік вдруге робить результат нічийним.

Лише після цього здалося, що обидві команди заспокоїлися і більше голів вболівальники не побачать, однак супернику вдалося здійснити камбек на 90-й хвилині: Осула швидко зорієнтувався у штрафному майданчику і забив потужним ударом, не залишивши голкіперу жодного шансу.

Арбітр компенсував 6 хвилин, так як 3-й гол данців ще переглядав VAR, втім, на жаль, цього часу не вистачило команді Мельгоси, що вирвати бодай нічию.

Тож, розпочинаємо з поразки та готуємось до матчу проти Фінляндії, яка о 22:00 зіграє проти Нідерландів. Матч проти України же запланований на 15 червня.

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

1-й тур, група D, 12 червня

Україна – Данія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Волошин, 1:1 – 62 Бішофф, 2:1 – 78 Брагару, 2:2 – 81 Вік, 2:3 – 90 Осула

Україна U-21: Нещерет – Вівчаренко, Батагов, Козік, Роман (В'юнник, 55) – Бражко, Рубчинський (Ярмолюк, 63), Очеретько – Волошин (Салюк, 63), Ванат, Брагару (Квасниця, 81)

Данія U-21: Юнгдаль – Гааї, Крістенсен, Провстгор, Бак – Бевінг (Йоргенсен, 82), Чуквуані (Нарті, 57), Серенсен – Квістгорден (Бішофф, 57), Гардер (Осула, 71), Єнсен

Попередження: 33 – Роман, 48 – Єнсен, 54 – Брагару

Нагадаємо, для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.