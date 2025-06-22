Франція переграла Данію та пробилась у півфінал молодіжного Євро

Збірна Франції переграла Данію та стала першим півфіналістом чемпіонату Європи U-21.

Поєдинок завершився із рахунком 3:2 на користь "Le Ble".

Від початку другого тайму Данія вела в рахунку завдяки голу Серенсена та була близька до того, щоб здолати більш іменитих суперників, проте сенсації все ж не сталось.

Збірна Франції завдяки двом голам протягом двох хвилин оформила камбек, а з ним і путівку до 1/2 фіналу.

Чемпіонат Європи-2025 U-21

1/4 фіналу, 22 червня

Данія – Франція 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Бішхофф, 18, 1:1 – Сіссе, 44, 2:1 – Серенсен, 49, 2:2 – Мерлен, 84, 2:3 – Тель, 85

У півфіналі "триколорні" зіграють із переможцем пари Німеччина – Італія.

Нагадаємо, збірна Данії грала в одній групі з Україною та в першому турі здолала "жовто-синіх".

Раніше визначились імена півфіналістів чемпіонату Європи U-19.