Франція переграла Данію та пробилась у півфінал молодіжного Євро
Збірна Франції переграла Данію та стала першим півфіналістом чемпіонату Європи U-21.
Поєдинок завершився із рахунком 3:2 на користь "Le Ble".
Від початку другого тайму Данія вела в рахунку завдяки голу Серенсена та була близька до того, щоб здолати більш іменитих суперників, проте сенсації все ж не сталось.
Збірна Франції завдяки двом голам протягом двох хвилин оформила камбек, а з ним і путівку до 1/2 фіналу.
Чемпіонат Європи-2025 U-21
1/4 фіналу, 22 червня
Данія – Франція 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 – Бішхофф, 18, 1:1 – Сіссе, 44, 2:1 – Серенсен, 49, 2:2 – Мерлен, 84, 2:3 – Тель, 85
У півфіналі "триколорні" зіграють із переможцем пари Німеччина – Італія.
Нагадаємо, збірна Данії грала в одній групі з Україною та в першому турі здолала "жовто-синіх".
Раніше визначились імена півфіналістів чемпіонату Європи U-19.