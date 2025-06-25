Німеччина розгромила Францію та стала другим фіналістом молодіжного Євро-2025

У середу, 25 червня, відбувся другий півфінал чемпіонату Європи серед команд U-21. Збірна Німеччини обіграла Францію з рахунком 3:0.

Німці активно розпочали зустріч та завдяки голам Нельсона Вайпера та Ніка Вольтемаде забезпечили собі комфортну перевагу за стартові 14 хвилин поєдинку.

Наприкінці матчу французи пропустили стрімку контратаку, яку завершив Браян Груда.

Чемпіонат Європи – U21

1/2 фіналу, 25 червня

Німеччина-U21 – Франція-U21 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Вайпер, 2:0 – 14 Вольтемаде, 3:0 – 90+3 Груда

Німеччина стала другим фіналістом континентальної першості. Напередодні Англія завдяки дублю Гарві Елліотта обіграла команду Нідерландів.

Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.