Молодіжна збірна Іспанії здолала Румунію на Євро-2025

Сьогодні, 14 червня, на чемпіонаті Європи серед гравців до 21 року стартував 2 тур.

Збірна Іспанії завдяки голам Мікеля Хаурегісара та Роберто Фернандеса наприкінці матчу змогла переграти команду Румунії – 2:1. Для іспанців – це друга перемога на турнірі, у 1 турі вони перемогли Словаччину.

Чемпіонат Європи – U-21

2 тур, 14 червня

Група А

Іспанія – Румунія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Мунтяну, 1:1 – 85 Хаурегісар, 2:1 – 88 Фернандес

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

22:00 Португалія – Польща

22:00 Словаччина – Італія

22:00 Франція – Грузія

Нагадаємо, що напередодні збірна України поступилася Данії з рахунком 2:3. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.