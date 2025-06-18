Євро-2025. Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0. ОНЛАЙН

Молодіжна збірна України U-21 грає з однолітками з Нідерландів у межах 3, заключного, туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.
Поєдинок відбувається на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов.
Склади команд
Україна: Нещерет – Крупський, Батагов, Михавко, Вівчаренко – Рубчинський, Очеретько, Ярмолюк – Брагару, Ванат, Волошин.
Запасні: Єрмаков, Крапивцов, В'юнник, Велетень, Квасниця, Кузік, Роман, Салюк, Смоляков, Царенко, Яцик.
Нідерланди: Руфс – Ренсх, ван ден Берг, Хато, Маатсен, Фламінго, Валенте, Тейлор, Манхуф, ван Берген, ван Боммел
Запасні: ван ден Хевел, Раатсі, Регеер, Салах-Еддін, Охіо, Касанвірджо, Гус, Маєр, Поку, Банзузі, Міламбо, ван Бредероде
59'
Очеретько збив Фламінго на швидкості та отримав жовту картку.
57'
Гол! Збірна Нідерландів подвоює рахунок! Ван Боммел віддав класну розрізну передачу на ван Бергена, який втік від Михавка та перекинув Нещерета.
56'
Брагару зірвав контратаку, суддя обмежився усним попередженням.
55'
Класно комбінували українці, але до удару атака не пройшла.
53'
Вівчаренко прострілював на Ваната, але захисник вибив м'яч в аут.
52'
Крупський намагався на добиванні зіграти, але його удар з-за меж штрафного майданчика пішов значно повз ворота.
51'
Ван ден Берг поставив підніжку на фланзі і отримав "гірчичник" від арбітра.
50'
Класну комбінацію розіграли нідерландці, проте удар Валенте виявився невдалим.
48'
Вівчаренко завалив суперника у центрі поля та отримав жовту картку.
47'
Волошин отримав м'яч на правому фланзі, однак прострільну передачу віддав невдалу.
Завершується перший тайм. Збірна Нідерландів мінімально веде в рахунку.
45'
1 хвилину додав арбітр до першої половини гри.
43'
Манхуф пробивав з льоту, м'яч від спини Вівчаренка пішов на кутовий.
40'
Брагару намагався в стіночку обігратися з Волошиним, але його завалив захисник. Свисток судді промовчав.
37'
Матсен збив Крупського на фланзі та зірвав атаку. Жовта картка для оборонця збірної Нідерландів.
35'
Намагалися гравці збірної України розвинути швидку атаку, проте Волошин помилився з передачею.
33'
Гол! Пропускає збірна України! Батагов не зумів вибити м'яч і ван Боммел віддав передачу на Валенте, який забив у порожні ворота.
30'
Манхуф з гострого кута пробивав, м'яч влучив у сітку із зовнішньої сторони воріт.
28'
Знову Манхуф намагався з флангу увійти в карний майданчик і пробити по воротах, але Вівчаренко заблокував удар. Кутовий для Нідерландів.
26'
Матсен у центрі поля порушив правила, Михавко виконує стандарт.
23'
Тепер Очеретько наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Воротар "помаранчевих" Руфс здійснив не складний сейф.
21'
Манхуф змістився у центр та пробивав по воротах, Нещерет без проблем забрав м'яч у руки.
18'
Намагалися підопічні Мельгоси вибігти в контратаку, але воротар вийшов із воріт та вибив м'яч.
16'
Вівчаренко прикрив м'яч корпусом та заробив штрафний у центрі поля.
14'
Манхуф прорвався правим флангом та подавав у центр карного майданчика, українці відбиваються.
12'
Брагару у підкаті намагався виконати простріл, воротар забрав м'яч у руки.
10'
Рубчинський боровся з Фламінго у центрі поля і вибив м'яч в аут.
8'
Ванат розганяв контратаку, однак не зуміли вони з Брагару прорватися до воріт. Україна контролює м'яч на половині поля суперника.
5'
Нещерет намагався виконати дальню передачу, проте вибив м'яч в аут.
3'
Волошин пробивав по воротах, проте удар виявився невдалим.
Звучить гімн Нідерландів!
У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію.
Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям. Збірна Данії достроково вийшла у плейоф, а доля другої путівки до 1/4 розігруватиметься в матчі Нідерланди – Україна.
Нічия та перемога гарантують збірній України чвертьфінал турніру, а поразка означатиме виліт.