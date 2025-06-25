Збірна Англії з дублем Елліота здолала Нідерланди на шляху в фінал молодіжного Євро-2025

У середу, 25 червня, відбувся перший півфінал чемпіонату Європи серед команд U-21.

У стартовому матчі ігрового дня Англія переграла Нідерланди з рахунком 2:1.

Дублем у складі англійців оформив 22-річний півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт. "Помаранчеві" відповіди голом нападника Утрехта Ноа Огайо.

Чемпіонат Європи – U21

1/2 фіналу, 25 червня

Англія-U21 – Нідерланди-U21

Голи: 1:0 – 62 Елліот, 1:1 – 72 Огайо, 2:1 – 86 Еліот

Інший півфінальний матч між Німеччиною та Францією розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, Нідерланди вийшли у чвертьфінал континентальної першості після перемоги над молодіжної збірної України (2:0) у третьому турі групового етапу, надалі у чвертьфіналі "помаранчеві здолали Португалію. Англія в 1/4 фіналу була сильнішою за Іспанію.