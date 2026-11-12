Збірна Шотландії U-21 у товариському матчі розбила Україну U-21

Молодіжна збірна України U-21 розгромно програла у товариському поєдинку одноліткам із Шотландії.

Протистояння закінчилося з рахунком 4:0 на користь шотландців.

На 23-й хвилині Міллер розмочив нулі на табло, а під завісу першого тайму Маклауд подвоїв перевагу господарів – 2:0.

У другій половині зустрічі шотландські футболісти ще двічі засмутили володіння Марченка. Українці ж не спромоглися навіть на гол престижу.

Товариський матч

12 листопада

Шотландія U-21 – Україна U-21 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 23 Міллер, 2:0 – 44 Маклауд, 3:0 – 60 Вілсон, 4:0 – 71 Стюарт

Попереду у підопічних Дмитра Михайличенка ще одна товариська гра. 17 листопада (о 15:00) "синьо-жовті" зустрінуться із "молодіжкою" США.

Напередодні юнацька збірна України U-19 із вольової перемоги стартувала у другому раунді відбору на Євро-2027, вирвавши звитягу в Ізраїлю (3:2). Дубль у поєдинку оформив нападник львівських Карпат Олександр Дєдов.