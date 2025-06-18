Німеччина здолала Англію, Україна поступилась Нідерландам у заключному турі Євро-2025 U-21

Сьогодні, 17 червня, відбулися чотири матчі заключного, 3 туру, групового етапу молодіжного Євро-2025 серед команд U-21.

На старті ігрового дня збірна України зазнала поразки від однолітків із Нідерландів та втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

Також Фінляндія та Данія зіграли внічию. Данці ще раніше гарантували собі прохід до чвертьфіналу змагань. За підсумками 3 туру визначилася таблиця групи D.

Німеччина завдяки голам Ансгара Кнауффа та Нельсона Вайпера обіграла Англію у матчі за перше місце у групі В. В іншому поєдинку квартету Чехія перемогла Словенію.

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

3-й тур, група D, 18 червня

Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Валенте, 2:0 – 57 ван Берген

Данія U-21 – Фінляндія U-21 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Гардер, 2:0 – 68 Гардер, 2:1 – 73 Скютта, 2:2 – 82 Кескінен

Група B

Англія U-21 – Німеччина U-21 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Кнауфф, 0:2 – 33 Вайпер, 1:2 – 76 Скотт

Словенія U-21 – Чехія U-21 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Філа, 0:2 – 59 Сейк