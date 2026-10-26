Молодіжна збірна України запланувала спаринги з Шотландією та США

Молодіжна національна команда України (U-21) у листопаді збереться для проведення навчально-тренувального збору, в межах якого зіграє два контрольні поєдинки.

Про це повідомляє УАФ.

Суперниками "синьо-жовтих" стануть однолітки з Шотландії (12 листопада) та США (17 листопада). Час початку зустрічей стане відомий згодом.

Обидва спаринги відбудуться в Іспанії на полях футбольного комплексу "Pinatar Arena Football Center", розташованого в місті Сан-Педро-дель-Пінатар (провінція Мурсія).

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" провели два заключні поєдинки відбору на Євро-2027. Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Туреччиною (2:2) та здолали Хорватію (1:0).

Цього врешті-решт не вистачило для потрапляння на майбутню континентальну першість. Україна посіла третє місце у групі.