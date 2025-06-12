Україна U-21 – Данія U-21: онлайн-трансляція

Сьогодні, 12 червня, молодіжна збірна України зіграє з Данією в першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2025 року, який проходитиме на полях Словаччини.

Поєдинок проходитиме на стадіоні "1 ФК Татран" в Прешові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі в цій новині.

У квартеті D окрім України та Данії опинилися також Фінляндія та Нідерланди, які свій матч проводитимуть теж сьогодні, 12 червня, але о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.