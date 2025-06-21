Нідерланди дотиснули Португалію у чвертьфіналі молодіжного Євро-2025

Сьогодні, 21 червня, відбулись перші чвертьфінальні матчі молодіжного чемпіонату Європи-2025.

У першому поєдинку ігрового дня Нідерланди обіграли Португалію. Єдиний гол в активі 21-річного нападника АЗ Алкмар Ернест Поку, яким він відзначився на 84-й хвилині гри.

Відзначимо, що "помаранчеві" з 21-ї хвилини грали у меншості. Арбітр вилучив вінгера Рубен ван Боммела за другу жовту картку.

Чемпіонат Європи - U-21

1/4 фіналу, 21 червня

Португалія U-21 - Нідерланди U-21 0:1 (0:0)

Сьогодні відбудеться ще один матч:

22:00 Іспанія U-21 - Англія U-21

Нагадаємо, Нідерланди вийшли у чвертьфінал континентальної першості після перемоги над молодіжної збірної України (2:0) у третьому турі групового етапу.