Євро-2026 U-19: розклад та результати матчів

З 28 червня по 11 липня в Уельсі відбудеться фінальна частина юнацького чемпіонату Європи з футболу U-19. Турнір пройде під егідою УЄФА та збере вісім найсильніших юнацьких збірних континенту, які боротимуться не лише за титул чемпіона Європи, а й за путівки на чемпіонат світу U-20 2027 року. Матчі прийматимуть чотири міста на півночі Уельсу: Бангор, Карнарвон, Денбі та Рексем.

За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Хорватією, Сербією та Італією. Українці розпочнуть виступ 29 червня матчем проти Хорватії, після чого зустрінуться із Сербією та Італією в боротьбі за вихід до півфіналу.

Для юнацької збірної України це можливість заявити про себе на одному з головних молодіжних турнірів Європи. Квартет виглядає непростим: Італія традиційно залишається однією з найсильніших команд на юнацькому рівні, Хорватія та Сербія також регулярно готують футболістів для дорослого футболу, тож кожен матч групового етапу може мати вирішальне значення.

Груповий етап

Учасники були розподілені на дві групи по чотири команди. До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Окрім цього, команди, які посядуть треті місця у групах, зіграють окремий плейоф за додаткову путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року.

Група A

28.06 | 🕗 20:00 | Уельс – Іспанія

28.06 | 🕙 22:00 | Німеччина – Данія

01.07 | 🕗 20:00 | Данія – Іспанія

01.07 | 🕙 22:00 | Уельс – Німеччина

04.07 | 🕓 16:00 | Данія – Уельс

04.07 | 🕓 16:00 | Іспанія – Німеччина

Група B

29.06 | 🕕 18:00 | Італія – Сербія

29.06 | 🕙 22:00 | Хорватія – Україна

02.07 | 🕓 16:00 | Хорватія – Італія

02.07 | 🕗 20:00 | Сербія – Україна

05.07 | 🕕 18:00 | Сербія – Хорватія

05.07 | 🕕 18:00 | Україна – Італія

Плейоф

Матч за вихід на ЧС U-20

08.07 | 🕓 16:00 | 3-тє місце групи A – 3 місце групи B

1/2 фіналу

08.07 | 🕡 18:30 | Переможець групи A – 2 місце групи B

08.07 | 🕘 21:00 | Переможець групи B – 2 місце групи A

Фінал

11.07 | 🕘 21:00 | Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2