Дубль Глюта приніс юнацькій збірній України перемогу над Сербією та вихід до півфіналу Євро-2026

У четвер, 2 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу провела свій другий матч на чемпіонаті Європи-2026, у якому перемогла однолітків із Сербії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Українці з перших хвилин заволоділи ініціативою та контролювали м'яч. Однак на 16-й хвилині прикра обрізка в обороні призвела до виходу Джордже Ранковича віч-на-віч із Назаром Домчаком. Сербський форвард своїм шансом скористався й відкрив рахунок.

Пропущений гол не вибив українців із колії. На 32-й хвилині 18-річний нападник Чикаго Фаєр Віталій Глют прийняв передачу партнера у штрафному майданчику суперника та завдав удару по воротах. Постріл заблокував захисник, але на добиванні форвард точно пробив між ногами голкіпера. Ще за чотири хвилини Глют оформив дубль, розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика вивівши Україну вперед.

У другому таймі серби намагалися чинити тиск на ворота українців, однак надійно діяв Домчак, який кілька разів урятував свою команду та допоміг зберегти переможний рахунок.

Чемпіонат Європи - U-19

Група В, 2-й тур

Сербія – Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Ранкович, 1:1 - 32 Глют, 1:2 - 36 Глют

Команда Дмитра Михайленка розпочала чемпіонат Європи з перемоги над Хорватією (3:1). Завдяки успіху в матчі із Сербією "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у півфіналі турніру. Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

У третьому турі Україна зіграє проти Італії, матч відбудеться 5 липня о 18:00

Раніше, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.