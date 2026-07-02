Дубль Глюта приніс юнацькій збірній України перемогу над Сербією та вихід до півфіналу Євро-2026
У четвер, 2 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу провела свій другий матч на чемпіонаті Європи-2026, у якому перемогла однолітків із Сербії.
Зустріч завершилась з рахунком 2:1.
Українці з перших хвилин заволоділи ініціативою та контролювали м'яч. Однак на 16-й хвилині прикра обрізка в обороні призвела до виходу Джордже Ранковича віч-на-віч із Назаром Домчаком. Сербський форвард своїм шансом скористався й відкрив рахунок.
Пропущений гол не вибив українців із колії. На 32-й хвилині 18-річний нападник Чикаго Фаєр Віталій Глют прийняв передачу партнера у штрафному майданчику суперника та завдав удару по воротах. Постріл заблокував захисник, але на добиванні форвард точно пробив між ногами голкіпера. Ще за чотири хвилини Глют оформив дубль, розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика вивівши Україну вперед.
У другому таймі серби намагалися чинити тиск на ворота українців, однак надійно діяв Домчак, який кілька разів урятував свою команду та допоміг зберегти переможний рахунок.
Чемпіонат Європи - U-19
Група В, 2-й тур
Сербія – Україна 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Ранкович, 1:1 - 32 Глют, 1:2 - 36 Глют
Команда Дмитра Михайленка розпочала чемпіонат Європи з перемоги над Хорватією (3:1). Завдяки успіху в матчі із Сербією "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у півфіналі турніру. Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.
У третьому турі Україна зіграє проти Італії, матч відбудеться 5 липня о 18:00
Раніше, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.