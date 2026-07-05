Збірна України U-19 перемогла Італію та з першого місця в групі вийшла в 1/2 фіналу Євро-2026

У неділю, 5 липня, відбулися заключні матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 серед команд U-19.

Зокрема, у групі В збірна Україна перемогла однолітків з Італії та з першого місця вийшла до 1/2 фіналу турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а єдиний і переможний гол у поєдинку на 30-й хвилині забив Богдан Оличенко, який здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у праву дев'ятку воріт суперника.

Італійці до фінального свистка так і не знайшли аргументів, програвши у підсумку поєдинок та шанс вийти у плейоф.

Водночас у паралельному матчі Хорватія з рахунком 3:0 переграла Сербію, і цього команді вистачило для проходження у півфінал з другого місця. "Картаті" обійшли італійців за додатковими показниками, адже забили більше голів протягом групового етапу.

Чемпіонат Європи - U-19

Група В, 3-й тур

Україна – Італія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Оличенко

Сербія – Хорватія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Челфі, 0:2 – 70 Годец, 0:3 – 87 Чович (пен)

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що підопічні Дмитра Михайленка гарантували собі вихід у півфінал ще у попередньому турі. "Синьо-жовті" у двох стартових зустрічах перемогли Хорватію (3:1) та Сербію (2:1).

Нагадаємо, що юнацький чемпіонат Європи-2026 серед збірних U-19 триватиме до 11 липня. "Синьо-жовті" завдяки виходу до 1/2 фіналу вже забезпечили собі участь у чемпіонаті світу-2027.