Україна – Німеччина: онлайн-трансляція Євро-2026 U-19

У середу, 8 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти команди Німеччини.

Зустріч відбудеться у місті Рексем на стадіоні "Рейскорс Граунд". Старт – 21:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до півфіналу з першого місця та гарантували собі участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.

Збірна Німеччини в своєму квартеті стала другою. Розпочали вони виступи з перемоги над Данією (4:3), потім здолали Вельс (4:0), а в матчі за лідерство зазнали нищівної поразки від іспанців (0:4).

В іншому півфіналі путівку до поєдинку за трофей розіграють збірні Іспанії та Хорватії. Фінал відбудеться 11 липня на "Рейскорс Граунд".

Найкращим результатом збірної України U-19 на континентальній першості є тріумф у 2009 році. Тоді поєдинки Євро проходили у Донецьку та Маріуполі.