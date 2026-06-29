Німеччина у гольовій перестрілці вирвала перемогу в Данії, Іспанія декласувала Уельс у першому турі Євро U-19

28 червня збірна Німеччини у гольовому трилері переграла команду Данії, а Уельс розгромно поступився Іспанії у межах першого туру чемпіонату Європи U-19.

"Фурія Роха" просто розтрощила "Драконів" з рахунком 7:0. Попри таку велику кількість забитих м'ячів, ніхто серед іспанців не відзначився більше ніж одним голом.

У другому матчі дня "Бундестім" більше ніж вдало розпочала перший тайм, вколотивши три м'ячі у сітку воріт "червоно-білих". Першим відзначився Оньєка з пенальті, другий гол подарував німцям Густав Шjтт, зрізавши м'яч у власні ворота, а третє взяття воріт реалізував Штанге.

Здавалося, що данці будуть перебувати у нокауті, однак вони досить швидко відіграли два м'ячі. Вже у середині другого тайму Штанге оформив дубль, реалізувавши другий 11-метровий у зустрічі. Альфред Готлер відзначився наприкінці гри, утім, цього було мало, щоб принести Данії перемогу чи нічию.

Чемпіонат Європи U-19 з футболу

1-й тур, група А

28 червня

Уельс – Іспанія 0:7 (0:4)

Голи: 0:1 – 16 Янез, 0:2 – 24 Еспарт, 0:3 – 25 Моранте, 0:4 – 34 Моранте, 0:5 – 46 Хуньєнт, 0:6 – 77 Естебан, 0:7 – 82 Лайнс (автогол) Німеччина – Данія 4:3 (3:1) Голи: 1:0 – 5 Оньєка (пенальті), 2:0 – 15 Шотт (автогол), 3:0 – 32 Штанге, 3:1 – 39 Гюсені (пенальті), 3:2 – 51 Мартін, 4:2 – 61 Штанге (пенальті), 4:3 – 72 Готлер

Наступні матчі чемпіонату Європи U-17 відбудуться 29 червня. Італія зустрінеться з Сербією (18:00 за київським часом), й також свій шлях на турнірі розпочне Україна у матчі проти Хорватії (22:00).

Нагадаємо, напередодні головний наставник юнацької команди "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко пояснив, чому у заявці на турнір відсутній вінгер київського Динамо Богдан Редушко.