Нічия на користь України: збірні Хорватії та Італії не визначили сильнішого в другому турі Євро U-19

2 липня збірні Хорватії та Італії не визначили сильнішого в межах другого туру чемпіонату Європи U-19.

Перший тайм пройшов в обережній та безрезультатній боротьбі. На початку другої половини зустрічі італійці мали хорошу нагоду відкрити рахунок, проте Маттія Москоні після прострілу головою пробив повз праву стійку.

Найближчою до забитого м'яча збірна Італії була на 76-й хвилині: Джамал Іддріссу прийняв подачу зі штрафного та сильно пробив у нижній кут з близької відстані, але голкіпер хорватів Мароє Костопец здійснив чудовий сейв.

В останні двадцять хвилин поєдинку наставники обох команд провели серію тактичних заміни для освіження гри, проте це не вплинуло на результат. Фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

Чемпіонат Європи U-19 з футболу

2-й тур, група B, 2 липня

Хорватія – Італія 0:0

Відео MEGOGO

Другий матч другого туру групи B відбудеться 2 липня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Україна переграла збірну Хорватії 3:1, а Італія перемогла Сербію 2:0.

Зазначимо, що збірна України посідає друге місце в турнірній таблиці квартеру, відстаючи від Італії на одне очко. Водночас команда Дмитра Михайленка зіграла на один матч менше.

До півфіналу Євро вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Окрім цього, команди, які посядуть треті місця у групах, зіграють окремий плейоф за додаткову путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року.