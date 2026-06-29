Юнацька збірна України U-19 стартувала на Євро-2026 з перемоги над Хорватією

У понеділок, 29 червня, юнацька збірна України U-19 з футболу провела свій перший матч на чемпіонаті Європи-2026, у якому перемогла однолітків з Хорватії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

У середині тайму "синьо-жовті" привезли на свої ворота пенальті, який реалізував Барич. Втім, підопічні Дмитра Михайленка не опустили руки і доволі швидко відігралися зусиллями Дмитра Богданова, для якого цей гол став дебютним за команду.

На перерву команди пішли з рівного рахунку, а на старті другої 45-хвилинки Нікіта Калюжний вперше вивів нашу команду у лідери, а ще через 10 хвилин Павло Люсін закріпив перевагу, забивши у ворота суперника 3-й гол.

Хорвати так і не змогли врятувати для себе бодай нічию, а Україна у підсумку стартувала на турнірі з впевненої перемоги, значно покращивши собі шанси на вихід з групи.

Євро-2026 U-19

Група В, 1-й тур

Хорватія – Україна 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 22 Барич (пен), 1:1 – 26 Богданов, 1:2 – 48 Калюжний, 1:3 – 57 Люсін

У другому турі Україна зіграє проти Сербії, матч відбудеться 2 липня о 20:00, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Італії (5 червня, початок о 18:00).

У паралельному квартеті А виступатимуть команди Данії, Іспанії, Уельсу та Німеччини. За результатами групового етапу до півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Вони автоматично здобудуть путівки на ЧС-2027 (U-20), що проходитиме в Азербайджані та Узбекистані.

Ще одну можливість кваліфікуватися на мундіаль отримають команди, що посядуть у своїх групах треті місця. Вони зіграють у поєдинку за 5-те місце, переможець якого пізніше візьме участь у міжконтинентальному плейоф за останню путівку на ЧС-2027 (U-20).

Півфінали і матч за 5-те місце Євро-2026 (U-19) відбудуться 8 липня. Фінал пройде 11 липня.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.