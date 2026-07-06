Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2026 U-19 Україна – Німеччина

У середу, 8 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти команди Німеччини.

Зустріч на "Рейскорс Граунд" у Рексемі розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Окрім цього, матч Україна – Німеччина покаже "Суспільне Спорт" і регіональні канали "Суспільного".

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до півфіналу з першого місця та гарантували собі участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.

В іншому півфіналі путівку до поєдинку за трофей розіграють збірні Іспанії та Хорватії. Фінал відбудеться 11 липня на "Рейскорс Граунд".