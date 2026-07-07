Новий діамант академії Динамо: хто такий Люсін, який запалив за юнацьку збірну України на Євро

Яскравий перформанс динамівця Павла Люсіна у складі збірної України на юнацькому Євро-2026 привернув до нього увагу вболівальників та фахівців. Талановитий універсал, попри юний вік, демонструє доволі зрілу гру та наполегливо стукається у двері основної команди "біло-синіх".

"Чемпіон" підготував матеріал про одну з головних зірок юнацької збірної України, яка феєрить на континентальній першості в Уельсі.

Деригент перемог збірної України

Перед стартом Євро-2026 команді Дмитра Михайленка багато експертів пророкували провал. "Синьо-жовті" потрапили до "групи смерті", де їхніми суперниками були збірні Італії, Хорватії та Сербії.

Схоже, що така зневіра тільки по-спортивному розізлила хлопців, які вже в першому матчі проти хорватів змусили скептиків "перевзутися".

Одним із "ковалів" вольової перемоги над "картатими" став півзахисник Динамо Павло Люсін. Спочатку 18-річний хавбек зробив подачу з кутового, після якої Богданов зрівняв рахунок. А на 57-й хвилині зустрічі Павло розкішним ударом зробив рахунок 3:1 на користь українців. Вражаючий виступ динамівця не залишився непоміченим – за підсумками стартового туру його включили до символічної збірної Євро U-19.

Дмитро Михайленко і Павло Люсін УАФ

У другому турі "синьо-жовті" здобули принципову перемогу над Сербією (2:1). Підопічним Михайленка знову довелося відіграватися. У середині першого тайму Люсін виконав навісну передачу на Віталія Глюта, після якої колишній гравець юнацької збірної США відновив паритет.

Цей асист динамівця не потрапив у підсумкові звіти статистичних порталів, а от вже наступну передачу записали на Павла. Хавбек віддав передачу на того ж Глюта, який оформив переможний дубль.

Павло Люсін у матчі проти Сербії на Євро-2026 УАФ

Третій матч групового етапу проти Італії (1:0) вже не був для України вирішальним у контексті виходу до півфіналу, однак визначав переможця групи. Тренерський штаб "синьо-жовтих" виставив змішаний склад, давши шанс кільком резервістам.

Люсін, який у попередніх поєдинках грав у центрі поля, проти Італії змістився на лівий фланг атаки. Втім, нова роль не позначилася на ефективності героя нашого матеріалу. На 30-й хвилині Павло віддав розрізну передачу на Оличенка, який у стилі Мессі забив переможний гол.

З урахуванням участі в атаці, що завершилася першим голом Глюта проти Сербії, Люсін був причетний до 5 із 6 голів України на груповому етапі. Варто зазначити, що суперниками українців були вихованці провідних європейських академій, а дехто вже мав досвід виступів за дорослі команди. Зокрема, італійці Маттія Москоні та Маттео Коккі встигли дебютувати за міланський Інтер, а форвард Антоніо Арена забивав за Рому.

Павло Люсін УАФ

Хто ж такий Люсін?

Павло Люсін народився 23 лютого 2008 року у селі Білогородка Бучанського району Київської області, де в дитинстві почав займатися футболом. Із 7-річного віку Павло перебуває у системі київського Динамо. Його першим тренером був Сергій Величко – фахівець, через руки якого в академії "біло-синіх" пройшли Владислав Ванат, чемпіони Європи U-19 Кирило Петров, Дмитро Коркішко та Сергій Люлька.

Вихованець академії Динамо пройшов усі щаблі підготовки, виступаючи за всі вікові групи "біло-синіх" у ДЮФЛ. Вже на цьому рівні Павло демонстрував високу результативність, забивши 25 голів у 39 матчах.

Після початку повномасштабної війни Люсін разом із командою Динамо U-15 певний час перебував у Німеччині, де кияни тренувалися та проводили спаринги з місцевими академіями.

Павло Люсін ФК Динамо Київ

У віці 16 років дебютував за Динамо U-19 в поєдинку юнацької першості проти Олександрії (2:0).

Проривним для Люсіна став сезон-2025/26, коли він став лідером Динамо U-19. "Універсальний солдат" киян забив 15 голів у 26 матчах Національної ліги U-19, посівши третє місце в списку бомбардирів першості.

ФК Динамо

У дербі проти Шахтаря (4:1) Павло оформив хеттрик, здійснивши одну зі своїх мрій.

"Забити хеттрик, ще й такій сильній команді – це просто мрія. Дуже задоволений собою і нашою командою", – сказав клубній пресслужбі Люсін.

Український Бруну Фернандеш

Офіційне амплуа Павла Люсіна – центральний півзахисник. Проте його не можна вважати класичною "вісімкою". Павло може зіграти на різних позиціях у центрі поля, а за потреби – вінгера та навіть форварда.

Партнер Люсіна по юнацькій збірній України Віталій Глют після матчу з Сербією порівняв його з півзахисником Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешем. І дійсно, гра українця нагадує зіркового португальця. Павло постійно шукає гострими передачами партнера, любить і вміє бити з далекої відстані.

Павло Люсін ФК Динамо

За своїм профілем Люсін також нагадує легендарного динамівця Олексія Михайличенка: універсального, технічного півзахисника з великим обсягом роботи та високою результативністю.

Ще однією важливою ігровою характеристикою Люсіна є його нестандартність і креативність. Ще на юнацькому рівні він забивав шедевральні голи бісеклетою чи п'ятою.

Гол Люсіна у матчі проти Епіцентру

Гол Люсіна бісеклетою

Люсін стукає в двері основної команди

Одного з головних талантів динамівської академії останніх років поступово підводять до основної команди. Наприкінці чемпіонату УПЛ сезону-2025/26 Люсін двічі потрапляв до заявки Динамо на матчі з Полтавою та Кудрівкою, але так і не дочекався дебюту.

Через участь на Євро-2026 Павло пропустив тренувальні збори головної команди Динамо, яка вже 9 липня стартує у Лізі Європи. Тож у перших офіційних матчах сезону тренерський штаб, найімовірніше, зробить ставку на футболістів, які пройшли повноцінну підготовку з основою.

Павло Люсін ФК Динамо

Історія Люсіна зараз виходить на важливий етап переходу в дорослий футбол. Рівень U-19 він уже переріс, однак у першій команді Динамо конкуренція в центрі поля залишається надзвичайно високою. На його позиції виступають досвідчені Буяльський, Шапаренко, Піхальонок, а також гравець збірної Суринаму Лонвейк.

За таких умов талантові потрібні не лише тренування з основою, а й регулярна ігрова практика. Бо навіть найяскравіші діаманти швидко тьмяніють без довіри та достатнього ігрового часу.

Показовим у цьому контексті є приклад центрального півзахисника Олександра Яцика: він так і не зміг повною мірою розкритися в Динамо та влітку 2026 року перейшов до ФК Харків, де на нього розраховують як на гравця основної обойми.

Павло Люсін ФК Динамо

Досьє Павла Люсіна