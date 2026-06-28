Без права на помилку: що чекає збірну України U-19 на чемпіонаті Європи 2026

У неділю, 28 червня, в Уельсі стартує фінальна частина чемпіонату Європи 2026 з футболу серед юнацьких команд U-19. Турнір триватиме до 11 липня та збере вісім найкращих збірних континенту, серед яких буде й Україна.

Для "синьо-жовтих" це не просто черговий юнацький турнір, а можливість підтвердити стабільність українського футболу на рівні молодших збірних. Команда Дмитра Михайленка пройшла відбір без поразок і тепер спробує перевершити результат 2024 року, коли збірна України U-19 дійшла до півфіналу Євро.

Формат турніру традиційний: вісім команд поділені на дві групи, по дві найкращі збірні з кожного квартету виходять у півфінал. Але цього разу мотивація буде ще більшою, адже Євро-2026 U-19 водночас є відбором на чемпіонат світу 2027 U-20. Чотири півфіналісти отримають прямі путівки на світову першість, а команди, які фінішують третіми у своїх групах, зіграють додатковий плейоф за ще один шанс.

Групи Євро-2026 U-19

Група А виглядає дуже статусно: Уельс, Данія, Німеччина та Іспанія. Господарі турніру вперше зіграють у фінальній частині Євро U-19, але саме на них чекатиме найскладніший старт – матч проти Іспанії, найтитулованішої збірної в історії турніру.

Іспанці – очевидний фаворит не лише групи, а й усього чемпіонату. Вони дев'ять разів вигравали Євро U-19, минулого року дійшли до фіналу, а у відборі до цього турніру пройшли Нідерланди, Фінляндію та Словенію із загальним рахунком 11:0. Німеччина теж має серйозні аргументи: дворазовий чемпіон турніру та півфіналіст попереднього розіграшу. Данія ж третій рік поспіль грає у фінальній частині й поступово закріплюється серед стабільних команд цієї вікової категорії.

Група B, у якій виступить Україна, не має випадкових учасників. Суперниками команди Михайленка стануть Хорватія, Сербія та Італія. На папері це дуже рівний квартет: усі чотири збірні виграли свої групи еліт-раунду, а отже приїжджають до Уельсу як команди з реальними амбіціями на плейоф.

Дмитро Михайленко УАФ/Андрій Ющак

Шлях збірної України до Євро U-19

Юнацька збірна України провела кваліфікацію максимально переконливо. У першому раунді "синьо-жовті" розгромили Албанію, Чорногорію та Словаччину з однаковим рахунком 3:0.

В еліт-раунді команда Михайленка перемогла Північну Ірландію (1:0) та Казахстан (3:0), а також зіграла внічию з Румунією (1:1). У підсумку – перше місце в групі та заслужений вихід у фінальну частину.

Окремо варто виділити Олександра Каменського, який став найкращим бомбардиром України у відборі з чотирма голами.

Заявка збірної України U-19

Загалом до заявки "синьо-жовтих" потрапили 20 футболістів: 2 голкіпери та 18 польових гравців. Одразу половина виконавців виступають за закордонні клуби.

УАФ

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі – Шахтар Донецьк), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва – Металіст Харків), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг).

Цікаво, що до фінальної заявки "синьо-жовтих" на Євро-2026 потрапили кілька гравців, які народилися за межами України та представляли інші збірні. Зокрема Константінос Пліш є уродженцем Афін і міг виступати за збірну Греції, від якої отримував запрошення, тоді як Сергій Ігнатков мав боснійське громадянство та вже грав за юнацькі команди Боснії і Герцеговини.

Читайте також : ФІФА дозволила уродженцю Боснії виступати за збірну України на Євро-2026

Окремо варто згадати й Патрика Сикута: уродженець Лондона напередодні Євро-2026 зробив вибір на користь України, відмовившись від Польщі. Віталій Глют також має цікавий міжнародний бекграунд – він народився в Україні, але вже встиг зіграти шість матчів за юнацькі збірні США.

Патрик Сикут УАФ/Дан Балашов

Окремої уваги у складі збірної України заслуговують новачок празької Славії Назар Домчак, якого називають одним із найперспективніших голкіперів Європи, форвард Емполі Богдан Попов із пропозиціями від клубів Серії А та нападник берлінського Уніона Дмитро Богданов. Останній, до речі, вже дебютував у Бундеслізі.

Також зазначимо, що одним із найдосвідченіших гравців команди є капітан Кирило Дігтяр. У свої 18-років універсал "синьо-жовтих" вже брав участь у трьох фінальних турнірах: Євро-2024 U-17, Євро-2024 U-19 та ЧС-2025 U-20.

Головний тренер Дмитро Михайленко перед турніром наголошував, що ця команда має достатньо якості, аби боротися за топ-4. Це не просто гучна заява, адже Україна вже має досвід успіщних виступів у вирішальних стадіях юнацького Євро. У 2009 році "синьо-жовті" виграли турнір, у 2018-му були півфіналістами, а частина того покоління згодом стала чемпіонами світу U-20 у 2019 році. У 2024-му Україна U-19 також дійшла до півфіналу, де мінімально поступилася Франції.

Календар матчів України U-19

29.06 | 22:00 | Хорватія – Україна

02.07 | 20:00 | Сербія – Україна

05.07 | 18:00 | Україна – Італія

Стартовий матч Україна проведе проти Хорватії. Причому цікаво, що "шашкові" вперше з 2016 року пробилися до фінальної частини Євро U-19, але їхні результати у відборі говорять самі за себе. Хорвати виграли групу кваліфікації, розбивши Сербію 4:1, а в еліт-раунді здолали Швейцарію та Норвегію, після чого зіграли внічию з Францією.

Другий суперник – Сербія, яка провалила очну зустріч із Хорватією у кваліфікації, але потім зібралася в еліт-раунді: перемогла Англію та Польщу, а також зіграла внічию з Португалією. Сербський футбол традиційно сильний на рівні юнацьких збірних, а ця команда вже довела, що може давати результат проти топових суперників.

Закриватиме груповий етап Україна матчем проти Італії. І це, можливо, буде ключова гра квартету. Італійці – дворазові чемпіони Євро U-19, а нинішня генерація має додаткову вагу: саме цей віковий кістяк вигравав Євро U-17 у 2024 році. Водночас Україна має приємну історію матчів з італійцями на цьому рівні: у 2024 році "синьо-жовті" перемогли "Скуадру Адзурру" 3:2 на груповому етапі, а ще раніше, у 2004-му, також обігравали її на Євро U-19.

Де дивитися поєдинки Євро-2026

Усі матчі групового етапу Україна проведе в Бангорі на Bangor City Stadium. На платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного" транслюватимуться всі матчі збірної України на турнірі, а також один поєдинок кожного ігрового дня.

УАФ

Крім того, на медіасервісі MEGOGO поєдинки будуть доступні в розділі "Спорт" (за передплатою), а також на безкоштовному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" (у мережах Т2 і кабельного ТБ).

Чого чекати від турніру

Головне питання для України – наскільки швидко команда увійде в турнір. У короткому груповому форматі права на помилку майже немає: невдалий старт одразу ставить збірну в ситуацію, коли доведеться наздоганяти. Тому матч із Хорватією може задати тон усьому виступу.

Водночас у цієї команди є кілька сильних аргументів. По-перше, команда Дмитра Михайленка пройшла відбір стабільно й результативно. По-друге, у складі є футболісти з досвідом дорослого футболу та закордонних академій. По-третє, нинішня збірна має перед очима приклад попередніх українських поколінь: юнацьке Євро вже не раз ставало для наших футболістів трампліном до великої кар'єри.

Група складна, але не безнадійна. Італія виглядає найстатуснішим суперником, Хорватія – дуже небезпечним стартовим випробуванням, Сербія – командою, здатною завдати проблем будь-кому. Але з усіма ними можна грати на рівних.

Завдання-мінімум для збірної України – не вилетіти після групового етапу без шансу на чемпіонат світу 2027 U-20, що проходитиме в Азербайджані та Узбекистані.: топ-2 дає пряму путівку через півфінал Євро, третє місце – право на плейоф. Завдання-максимум – знову заявити про себе як про одну з найсильніших юнацьких збірних Європи та поборотися за титул.

Півфінали і матч за 5 місце Євро-2026 U-19 відбудуться 8 липня, а фінал відбудеться 11 липня.