Зіграв лише 15 хвилин: Люлька розповів про рекордні преміальні за перемогу на Євро-2009

Колишній захисник збірної України Сергій Люлька поділився спогадами про найбільші преміальні у своїй кар'єрі.

Про це він розповів Ютуб-каналу "Диванний футбол".

Люлька отримав солідну винагороду за перемогу юнацької збірної України U-19 на домашньому чемпіонаті Європи у 2009 році.

За словами Люльки, він зіграв на турнірі лише 15 хвилин, оскільки отримав травму в першому матчі проти Словенії. Після ушкодження меніска захиснику зробили операцію, а фінальний матч Євро-2009 він уже дивився вдома по телевізору.

"Я зіграв мало, хто зіграв більше – вони отримали більше. Я зіграв 15 хвилин на Євро-2009 – отримав 10 тисяч доларів", – розповів ексфутболіст.

На тому турнірі збірна України U-19 під керівництвом Юрія Калитвинцева стала чемпіоном Європи, перемігши у фіналі Англію з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" виступали Денис Гармаш, Кирило Петров, Сергій Рибалка та інші відомі українські футболісти.

Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України U-19 поступилася Німеччині у півфіналі Євро-2026.