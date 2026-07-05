Україна – Італія. Онлайн-трансляція матчу Євро-2026

У неділю, 5 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч третього туру Євро-2026 проти Італії.

Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у Бангорі розпочнеться о 18:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію цього протистояння в цій новині.

Зазначимо, що підопічні Дмитра Михайленко вже гарантували собі вихід у півфінал. "Синьо-жовті" у двох стартових турах здобули дві вольові перемоги, здолавши Хорватію (3:1) та Сербію (2:1).

Навіть нічия дозволить Україні фінішувати на першій сходинці у своєму квартеті. Італійцям для цього потрібна виключно перемога, вони підходять до очної зустрічі з чотирма заліковими балами.

Нагадаємо, що юнацький чемпіонат Європи-2026 серед збірних U-19 триватиме до 11 липня. "Синьо-жовті" завдяки виходу до 1/2 фіналу вже забезпечили собі участь у чемпіонаті світу-2027.