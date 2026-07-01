Сербія – Україна: онлайн-трансляція другого туру Євро-2026

У четвер, 2 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч другого туру Євро-2026 проти команди Сербії.

Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у Бангорі розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Колектив Дмитра Михайленко розпочав чемпіонат Європи з тріумфу над ровесниками з Хорватії з рахунком 3:1. Серби програли італійцям (0:2).

Перемога "синьо-жовтих" гарантує їм плей-оф, якщо італійці в паралельному поєдинку обіграють або не програють хорватам.

Юнацький чемпіонат Європи-2026 U-19 триватиме з 28 червня по 11 липня.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.