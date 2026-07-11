Збірна Іспанії перемогла Німеччину та здобула десятий титул чемпіона Європи U-19

Збірна Іспанії U-19 здобула перемогу у фіналі юнацького Євро-2026 над Німеччиною та стала 10-разовим чемпіоном континенту у цій віковій категорії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Команди розпочали матч обережно, гравці намагалися контролювати м'яч та не віддати його супернику. Міг відкрити рахунок Отто Штанге на 10-й хвилині, але його удар з близької відстані відбив воротар "Фурії Рохи" Мануель Гонсалес.

Через 20 хвилин центрфорвард "Бундестім" знову змусив іспанського воротаря рятувати команду. Далі свої шанси мали й іспанці, Уго Лопес на 39-й хвилині був близьким до гола, але влучив у поперечину.

Центральний нападник "Фурії Рохи" зміг скористатися своїм моментом вже на 44-й хвилині, завдавши влучного удару зі штрафного майданчика суперника. А вже після початку другого тайму іспанці виконали кутовий біля воріт Німеччини. У ході розіграшу м'яч у сітку воріт переправив Маріо Рівас.

Чемпіонат Європи U-19

Фінал, 11 липня

Іспанія U-19 – Німеччина U-19 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Лопес, 2:0 – 48 Рівас

Завдяки цій перемозі збірна Іспанії оновила власний рекорд та здобула вже ювілейний, 10-й титул чемпіона Європи серед юнаків до 19 років.

Раніше іспанці тріумфували на континентальних першостях у 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2024 роках, продовжуючи втримувати статус найтитулованішої збірної Європи у цій віковій категорії.

Нагадаємо, що збірна України U-19 на груповому етапі цьогорічної континентальної першості здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0).

Вихід у півфінал гарантував "синьо-жовтим" участь на чемпіонаті світу-2027 U-20. А вже 1/2 фіналу підопічні Михайленка програли Німеччині (1:2), хоча першими розмочили нулі на табло.