Чи зупинить команда Михайленка "Бундесмашину": анонс півфіналу Євро-2026 Україна – Німеччина

Юнацька збірна України U-19 вп'яте у своїй історії зіграє у півфіналі чемпіонату Європи. Суперником команди Дмитра Михайленка буде півфіналіст минулого чемпіонату – збірна Німеччини.

Поєдинок відбудеться 8 липня на стадіоні "Рейскорс Граунд" у місті Рексем (Уельс). Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:00 за київським часом.

Як Україна вийшла з "групи смерті" до півфіналу Євро-2026

Волею жереба суперниками України у групі B були команди Італії, Хорватії та Сербії. "Синьо-жовтим" у такій компанії відводилася роль статистів. Втім, підопічні Михайленка зуміли перевершити всі очікування.

У першому матчі українці здобули вольову перемогу над Хорватією (3:1), зробивши заявку на вихід із групи. У наступному турі "синьо-жовті" здолали Сербію (2:1), хоча знову поступалися у рахунку.

Матч Україна – Хорватія УАФ

Наступна гра проти Італії довела, що попередні перемоги були не випадковими. Напіврезервним складом українці обіграли вмотивовану "Скуадру Адзурру", яка боролася за вихід у півфінал.

Богдан Оличенко і Данило Малов УАФ

"Бундестім" з поразкою від Іспанії пробився у плейоф

Збірна Німеччини залишила неоднозначне враження від свого виступу на груповій стадії ЧЄ-2026. У першому поєдинку "Бундестім" ледве втримав перемогу над данцями (4:3), хоча мав перевагу у три м'ячі.

Наступний поєдинок проти Уельсу (4:0) став легкою прогулянкою для команди Крістіана Вернса – фіналіста Євро-1992 у складі збірної Німеччини. Рахунок міг бути ще більшим, якби півзахисник Ельферсберга Френсіс Оньєка реалізував пенальті.

Останній матч групового етапу проти Іспанії (0:4) мав визначити переможця групи А. "Бундестім" напіврезервним складом розгромно поступився, отримавши у суперники Україну.

Матч Іспанія – Німеччина Getty Images

Історія виступів України та Німеччини у півфіналах Євро U-19

Збірні України та Німеччини U-19 підходять до півфіналу чемпіонату Європи з болючим досвідом останніх років. Українці зупинилися за крок від фіналу у 2024-му, коли мінімально поступилися Франції (0:1), а німці у 2025-му програли Іспанії в найрезультативнішому матчі в історії фінальних частин Євро U-19 – 5:6 після додаткового часу.

Для України це буде вже п'ятий півфінал Євро U-19. Попередній баланс синьо-жовтих на цій стадії — одна перемога та три поразки. Єдиний успішний півфінал українці провели у 2009 році, коли перемогли Сербію 3:1, а згодом здобули свій перший і поки єдиний титул чемпіонів Європи U-19.

Попередні півфінали України

2024: 0:1 проти Франції

2018: 0:5 проти Португалії

2009: 3:1 проти Сербії

2004: 2:2 після додаткового часу, 1:4 у серії пенальті проти Іспанії

Також варто згадати виступ українців на Євро-2000, коли команда Анатолія Крощенка з Олексієм Бєліком та Богданом Шершуном у складі дійшла до фіналу, де поступилася Франції (0:1). Проте тоді чемпіонат Європи проводився для гравців віком до 18 років.

На Євро-2024 "синьо-жовтих" теж очолював Дмитро Михайленко. З того складу в нинішній команді виступають захисник Кирило Дігтяр та нападник Дмитро Богданов.

Півфінал Євро-2024 Франція – Україна УАФ

Німеччина має п'ять попередніх півфіналів на рівні Євро U-19: дві перемоги та три поразки. Німці проходили цю стадію у 2008 році, коли перемогли Чехію 2:1, та у 2014-му, коли розгромили Австрію 4:0 і згодом виграли турнір.

Попередні півфінали Німеччини

2025: 5:6 після додаткового часу проти Іспанії

2014: 4:0 проти Австрії

2008: 2:1 проти Чехії

2007: 2:3 проти Греції

2005: 2:3 проти Франції

Історія протистояння

На рівні U-19 збірні України та Німеччини провели чотири матчі: три товариські та один на Євро-2014.

Повна перевага в протистоянні – за "Бундестімом": чотири перемоги із загальною різницею м'ячів 8:0.

У чотирьох очних матчах Україна U-19 ще жодного разу не забивала Німеччині.

04.04.2007. ТМ. Німеччина U-19 – Україна U-19 1:0

29.03.2011. ТМ. Німеччина U-19 – Україна U-19 3:0

25.03.2013. ТМ. Німеччина U-19 – Україна U-19 2:0

25.07.2014. Євро U-19. Німеччина U-19 – Україна U-19 2:0

Кадрова ситуація напередодні півфіналу

Обидві команди підходять до поєдинку без очевидних кадрових втрат. Матч проти Італії додав Дмитру Михайленку головного болю з вибором воротаря. Резервний голкіпер українців на Євро-2026 Денис Марченко зіграв на нуль та потрапив до символічної збірної 3-го туру. Тож тепер наставнику доведеться обирати між ним та Назаром Домчаком, який надійно зіграв у попередніх іграх.

Павло Люсін УАФ

Українці значною мірою будують гру через півзахисника Павла Люсіна, який був причетний до 5 із 6 голів команди на Євро-2026.

Справжнім відкриттям турніру став вінгер Чикаго Файр Віталій Глют, який раніше виступав за юнацьку збірну США. А півзахисника Баварії Богдана Оличенка після гола у ворота Італії вже порівнюють із Ліонелем Мессі.

Автор дубля у ворота Сербії Віталій Глют УАФ

Збірна Німеччини привезла на Євро-2026 потужний склад. Головна зірка команди Вернса – вінгер Баєра Монтрелль Кульбреат, який відзначився трьома результативними діями у перших двох матчах турніру. Його ринкова вартість уже оцінюється у 15 мільйонів євро, а на рівні Бундесліги він провів 12 матчів і забив один гол. Для порівняння, найдорожчого гравця збірної України, Назара Домчака, оцінюють у 4 мільйони євро.

Капітан німецької команди Френсіс Оньєка теж належить Баєру, однак минулий сезон провів в оренді в Бохумі, де був гравцем основи. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 10 мільйонів євро.

Френсіс Оньєка забиває перший гол збірній Уельсу Getty Images

Основний голкіпер Німеччини Флоріан Гельштерн тричі пропускав на турнірі – всі голи припали на поєдинок проти Данії. Форвард Гамбурга Отто Штанге забив на Євро-2026 три голи і наразі перебуває серед найкращих бомбардирів змагань.

Зазначимо, що всі згадані гравці пропустили матч проти Іспанії, готуючись до півфіналу.

Де дивитися півфінал Євро-2026

Поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Окрім цього, матч Україна – Німеччина покаже "Суспільне Спорт" і регіональні канали "Суспільного".