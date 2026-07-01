Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Іспанії розгромила Данію у другому турі Євро U-19

Володимир Слюсарь — 1 липня 2026, 21:56
Збірна Іспанії розгромила Данію у другому турі Євро U-19
uefa.com

1 липня збірна Іспанії розгромила команду Данії у межах другого туру чемпіонату Європи U-19.

Іспанці відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Уго Лопеса на 41-й хвилині. У другій половині зустрічі перевага "Фурії Роха" стала ще відчутнішою – на 81-й хвилині Усман Діалло подвоїв рахунок, а за чотири хвилини Хосе Моранте встановив остаточний рахунок 3:0.

Чемпіонат Європи U-19 з футболу
2-й тур, група А, 1 липня

Данія – Іспанія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Лопес, 0:2 – 81 Діалло, 0:3 – 85 Моранте

Також 1 липня відбудеться матч Уельс – Німеччина. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі чемпіонату Європи-2026 U-19 в групі A Іспанія декласувала Уельс 7:0, а Німеччина обіграла Данію 4:3Також у першій грі Україна переграла збірну Хорватії 3:1.

Напередодні головний наставник юнацької команди "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко пояснив, чому у заявці на турнір відсутній вінгер київського Динамо Богдан Редушко.

Євро U-19

Євро U-19

Німеччина у гольовій перестрілці вирвала перемогу в Данії, Іспанія декласувала Уельс у першому турі Євро U-19
Україна U-18/19 зазнала поразки від Фінляндії у першому турі кваліфікації Євро-2027
MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні фінальних стадій молодіжних турнірів УЄФА
Збірна Норвегії U-19 — збірна України U-19: онлайн відеотрансляція матчу юнацького Євро-2024
Збірна України U-19 зіграла внічию зі Словенією

Останні новини