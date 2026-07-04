Іспанія виграла групу А, Данія зіграє за 5 місце Євро-2026

У суботу, 4 липня, відбулися матчі заключного, третього туру юнацького Євро-2026 U-19 в групі А. Іспанія та Німеччина, які достроково вийшли у півфінал, у очній боротьбі розігрували перше місце в групі. Поєдинок завершився розгромною перемогою Іспанії 4:0.

У іншому поєдинку зустрічалися два аутсайдери групи – Данія та Уельс. Данці здобули розгромну перемогу 3:0 та посіли 3 місце в групі. Вони зіграють в матчі за 5 місце на турнірі проти третьої команди групи В. У цьому поєдинку розігруватиметься останнє, 5 місце на ЧС-2027 U-20.

Чемпіонат Європи U-19 з футболу

2-й тур, група А, 1 липня

Данія – Уельс – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Хюсені, 2:0 – 49 Лерке, 3:0 – 63 Хюсені

Іспанія – Німеччина – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Естебан, 2:0 – 31 Естебан, 3:0 – 54 Діалло, 4:0 – 75 Моранте

Нагадаємо, у групі В виступає збірна України, яка достроково забезпечила собі вихід у півфінал. У третьому турі команда Дмитра Михайленка 5 липня зіграє з Італією. В разі перемоги в своїй групі Україна у півфіналі зіграє з Німеччиною, якщо посяде 2 місце – потрапить на Іспанію.