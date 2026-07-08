Німеччина зупинила Україну у півфіналі юнацького Євро-2026

Юнацька збірна України U-19 з футболу поступилась Німеччині у півфіналі чемпіонату Європи-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2.

Німеччина з перших хвилин гри заволоділа ініціативою та більше атакувала, змушуючи українців захищатися. Попри перевагу суперника, саме Україна відкрила рахунок. На 43-й Микита Калюжний виконав подачу з лівого флангу, яку головою замкнув Віталій Глют, забивши свій третій гол на турнірі.

Цей м'яч став для українців першим у матчах проти Німеччини на юнацьких чемпіонатах Європи за останні п'ять зустрічей. У чотирьох попередніх поєдинках "синьо-жовті" зазнали поразок і не змогли відзначитися жодного разу.

Втім, утримати перевагу до перерви команді Дмитра Михайленка не вдалося. Уже в компенсований до першого тайму час 19-річний нападник Гамбурга Отто Штанге прийняв м'яч у штрафному майданчику, прибрав захисника й точним ударом у нижній кут зрівняв рахунок – 1:1.

Після перерви гра стала ще більш відкритою. Обидві команди регулярно загрожували воротам одна одної, але реалізація моментів підводила. Одним із головних героїв зустрічі став воротар збірної України Назар Домчак, який кілька разів урятував команду після небезпечних ударів німців, зокрема вигравши дуель в Отто Штанге під час виходу віч-на-віч.

Розв'язка матчу настала вже в компенсований час. На 90+1-й хвилині Френсіс Оньєка скористався скиданням партнера у штрафному майданчику збірної України й ударом в один дотик переграв Назара Домчака, вивівши Німеччину у фінал турніру, де їх вже чекає Іспанія.

Чемпіонат Європи – U-19

1/2 фіналу, 8 липня

Україна U19 – Німеччина U19 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 43 Глют, 1:1 – 45+1 Штанге, 1:2 – 90+1 Оньєка

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Шерстюк, Дігтярь (к), Малов, Сорока, Люсін, Глют, Калюжний, Сикут (Оличенко, 46), Богданов (Попов, 89)

Німеччина (U-19): Хелльестрн, Педроса, Ерлейн, Шметгейнс, Нінк, Кульбріх, Катович, Лум, Штанге, Реймерс (Філдс, 75), Онієка (к) (Енгельнс, 90+3)

Попередженні: Люсін (31), Кокодиняк (44) – Реймерс (74), Шметгейнс (85).

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до півфіналу з першого місця та гарантували собі участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.

Найкращим результатом збірної України U-19 на континентальній першості залишається тріумф у 2009 році. Тоді поєдинки Євро проходили у Донецьку та Маріуполі.